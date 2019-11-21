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21 листопада • оновлено в 18:11
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Зірка Голлівуду засвітилася на публіці в сексуальному топі від українського дизайнера

1.1т
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Відома американська співачка Гвен Стефані виступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесі в блискучому топі від українського дизайнера FROLOV.

Свій образ зірка доповнила камуфляжними штанами й золотистими черевиками з хутряними вставками. Відповідне фото з'явилося в Instagram-акаунті дизайнера.

Гвен Стефані

Гвен Стефані

Фото: instagram/gwenstefani

Гвен Стефані в топі від українського дизайнера

Гвен Стефані в топі від українського дизайнера

Фото: instagram/frolovheart

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Зірка Голлівуду одягла сукню-вишиванку від українського дизайнера

"Гвен Стефані в бра від FROLOV. Ми дуже раді одягати нашу музу", — підписали публікацію.

Гвен Стефані в бра від Frolov

Гвен Стефані в бра від Frolov

Фото: NBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома британська співачка Дуа Липа з'явилася на публіці у вбранні від українського дизайнера. Так, артистка виступила на святковому концерті в Чикаго у спокусливій міні-сукні бірюзового кольору з колекції Resort-2019 Наталії Зінько.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Гвен Стефані
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