Зірка Голлівуду засвітилася на публіці в сексуальному топі від українського дизайнера

Відома американська співачка Гвен Стефані виступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесі в блискучому топі від українського дизайнера FROLOV.

Свій образ зірка доповнила камуфляжними штанами й золотистими черевиками з хутряними вставками. Відповідне фото з'явилося в Instagram-акаунті дизайнера.

Гвен Стефані Фото: instagram/gwenstefani

Гвен Стефані в топі від українського дизайнера Фото: instagram/frolovheart

"Гвен Стефані в бра від FROLOV. Ми дуже раді одягати нашу музу", — підписали публікацію.

Гвен Стефані в бра від Frolov Фото: NBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома британська співачка Дуа Липа з'явилася на публіці у вбранні від українського дизайнера. Так, артистка виступила на святковому концерті в Чикаго у спокусливій міні-сукні бірюзового кольору з колекції Resort-2019 Наталії Зінько.

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