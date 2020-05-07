Зірка "Гаррі Поттера" вперше став батьком

31-річний британський актор Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вперше став батьком. Його дівчина Джорджіа Грум народила дівчинку.

Про це повідомив представник актора. Ім'я дитини поки не розголошується.

Руперт Грінт

"Руперт Грінт і Джорджія Грум раді підтвердити, що у них народилася дочка. Просимо поважати їх право на приватне життя в цей особливий час", – ідеться в повідомленні.

Грінт живе разом зі своєю 28-річною дівчиною з 2011 року. У квітні пара повідомляла, що Джорджіа вагітна.

Грум також є актрисою, вона найбільш відома своїми ролями в кримінальній драмі 2006 року "Лондон-Брайтон" і комедії 2008 року "Ангус, стрінги та ідеальні поцілунки".

Джорджіа Грум

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком: його дружина, 37-річна Алехандра Сільва, народила артистові сина.

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