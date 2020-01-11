Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс заарештований: що трапилося

Зірка фільму "Джокер", американський актор Хоакін Фенікс був затриманий у Вашингтоні під час відвідин акції протесту проти кліматичних змін, організованою актрисою Джейн Фондою.

Про це повідомив сайт Deadline з посиланням на місцеву поліцію. За словами видання, Фенікс виступив на акції з промовою про вплив м'ясної та молочної промисловості на зміну клімату.

Хоакін Фенікс на мітингу проти змін клімату Фото: deadline.com

До слова, разом з Хоакіном під варту потрапив Мартін Шин — актор, найбільш відомий за головною роллю в "Апокаліпсисі сьогодні". Крім того, були затримані ще 147 протестувальників.

Мартін Шин і Хоакін Фенікс

Як повідомляв OBOZREVATEL, Москву і Санкт-Петербург 10 серпня охопили масштабні акції протестів, участь в яких взяли російські знаменитості. Так, на мітинг прибув відомий репер Оксиморон (Oxxxymiron), репер Fаce, журналіст Юрій Дудь, блогер Данило Поперечний та багато інших.

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