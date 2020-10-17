Зірка "Дизель шоу" Крутоголов про загиблу Поплавську: жодна репетиція не проходила без сліз

Відомий гумористичний проєкт "Дизель шоу" став популярним не тільки завдяки актуальним життєвим постановкам, але й тому, що відмовився від номерів про "політиків" і "членів правління".

"Дизелів" часто порівнюють із гумористичними колективами, зокрема з акторами студії "Квартал 95". А нещодавній скандал із плагіатом старого номера "Дизель шоу" викликав ажіотаж у шоу-бізнесі.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL актор, художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, як вони відреагували на плагіат "квартальців". Також зірка зізнався, як колектив працює після втрати Марини Поплавської, яка загинула в ДТП 2018 року.

– Розкажіть, як колективу працюється з новим складом?

– Мені подобається фраза Слави Полуніна: "Я роблю проєкти з людьми, з якими мені хочеться обійнятися". За таким принципом і збирали команду. Як і на початку нашого творчого шляху, так і зараз, акторів набирали за відчуттями. Женю Сморигіна запросили через те, що бачили його творче життя і відчували повагу до його акторського таланту. Він порадив Віку Булітко. Коли я пішов на її спектакль у "Театр на Подолі", я висидів рівно половину! Гра акторів була середньою, п'єса нудною, багато штампів і кліше. А Віка виділялася! З Яною Глущенко я знімався в серіалі "Таксі", і тоді вона була єдиною, з ким у мене на той час був роман на екрані. Виявилося, вона ще й співати вміє! Ось і покликали її на роль блондинки.

З 2019 року до нас приєдналися Сергій Писаренко, Євген Нікішин, Маруся Грицук і Дмитро Танкович.

Із Сергієм і Женею ще під час КВН у нас був перший гастрольний тур. Ми проїхали 15 міст і з першого дня відчули схожість у світогляді. Здружилися і чекали можливості загарбати їх до себе.

Дмитро Танкович зайняв прекрасну нішу ведучого, він кращий за всіх нас у цьому. Хто прямі ефіри вів, у цирку не сміється і перед камерою не пасує.

Маруся Грицук у КВК була наймиліша! Нею усі таємно захоплювалися і були закохані, але вона була недосяжною. І коли ми зустрілися після скількох років і побачили, що вона не змінилася, у нас був шок!

Дуже радий, що є можливість об'єднати всіх цих крутеликів. Ми не просто так називаємо себе #дизельсім'я!

– Не так давно студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" у плагіаті та наочно показала два однакові номери з різницею в п'ять років. Як ви поставилися до того, що ваші конкуренти сплагіатили номери?

– Схожість ідей – це нормально і в нас із "Кварталом" іноді трапляється. Особливо останнім часом, адже вони відійшли від політичної тематики. Але коли ти бачиш повністю скопійований номер, це вже викликає питання. Ми хотіли показати, що так робити не можна. Я би повірив у випадковість, якби вони взяли якийсь дуже старий номер. Але з номером про те, як депутат вивчає англійську мову, ми об'їхали пів світу!

– Як відреагували "кварталівці" на те, що ви зіграли номер про конкурентів, які пішли в політику, і тепер, на гумористичній ниві залишилися тільки "Дизеля"?

– Не знаю, вони мені не висловлювали свою думку (сміється).

– Минуло майже 2 роки після смерті в страшному ДТП вашої колеги Марини Поплавської. Розкажіть, як пройшли ці 2 роки. Як працюється колективу після втрати Марини?

– Напевно, ми стали моторнішими, загартувалися, як сталь, пройшовши через пекло. Не всі вірили, що ми повернемося після трагедії і в якийсь момент було страшно і незрозуміло ... Але ми впевнені, що вона дуже хотіла б, щоб шоу тривало!

Ми відчуваємо її присутність. Особливо, коли робимо щось про неї. На одному з ювілейних концертів у вересні була пісня "Пролітаючи над нами" зі словами подяки і любові до Марини. Жодна репетиція не проходила без сліз. На концерті було відчуття, що вона прилітала до нас, сіла в непомітному місці в залі і концерт завдяки цьому пройшов дуже легко. Це тонкі відчуття, які ми завжди зчитуємо з коллегами.

– Чи пропонували комусь із вашого колективу податися в політику? І якщо так, чому не наважилися?

– Мені здається, політика – це кінець акторської кар'єри. Мені ставили вже такі питання, і не тільки журналісти, а й серйозні дядьки. Мені такі пропозиції, звичайно, лестять, але мені тут добре. Моє покликання веселити людей, і такий дар дається далеко не кожному. Я роблю життя людей кращим і довшим – моя місія продовжувати сміхом життя людей. Це набагато глобальніше і світліше, ніж бути президентом. Політика – це велике зло планетарного масштабу.

– Чи плануєте ви додавати у вашу команду нових акторів?

Ми завжди в пошуку нових талантів і людей. Принаймні, для наших серіалів. А основний склад "Дизель Шоу" зараз здається сильним і класним.

– В одному з інтерв'ю ви розповіли, що ваш колектив відійшов від гумору про політику. Чому так вирішили вчинити? Це було колективне рішення? Адже зараз політика як ніколи актуальна.

– П'ять років тому, коли "Дизель Шоу" тільки зароджувалося, з колегами були дебати щодо тем, на які варто жартувати. Саме я наполіг на побутовому, а не політичному гуморі. Звичайно, політика – це завжди багато тем. Таке враження, що політики стоять із лопатами і спеціально підкидають ці приводи для жартів. Здавалося б, безпрограшний варіант, але я відстоював свою думку. Звичайно, у нас проскакує зараз політичний гумор, але ми розкриваємо всі теми через соціальну тематику – грубо кажучи, те, як люди на кухнях говорять, обговорюють те, що відбувається. Наприклад, в ювілейних концертах у нас була шикарна пісня про те, що скоро не залишиться зірок на українській естраді – усі підуть керувати країною. Чесно скажемо, ну хто, крім нас, про це пожартує?

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Єгор Крутоголов висловився про своїх конкурентів, заявивши, що студії "Дизель шоу" нема чого боятися, адже всі "хороші гумористи пішли в політику".