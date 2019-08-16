Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після

Переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Джулія Ванг вирішила зробити операцію зі зміни статі і стати чоловіком.

За останні два роки жінка сильно схудла, накачала м'язи і зробила чоловічу зачіску, пише "СтарХит".

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Після зйомок в популярному шоу 37-річна Джулія Ванг оголосила себе чоловіком і зажадала називати її Томасом. За словами екстрасенса, вона народилася з чоловічими хромосомами, але страждає від недуги, який наділяє її жіночими рисами зовнішності.

"Моїми кумирами завжди були чоловіки. Ні, не в тому понятті, що я сходила по ним з розуму. Я завжди хотіла бути на них схожою. Манера говорити, звички, характер, думки - завжди помічала якась схожість з тими людьми, яких я вважаю ідеалами і собою. Або просто хотіла знайти таку подібність", - говорить Ванг.

За даними видання, Ванг планує зробити собі операцію зі зміни статі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця української версії шоу "Битва екстрасенсів" Симона Бородіна померла. Причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким жінка боролася протягом декількох років.

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