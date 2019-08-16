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Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після

1.2т Читати матеріал російською

Переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Джулія Ванг вирішила зробити операцію зі зміни статі і стати чоловіком.

За останні два роки жінка сильно схудла, накачала м'язи і зробила чоловічу зачіску, пише "СтарХит".

Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після
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Після зйомок в популярному шоу 37-річна Джулія Ванг оголосила себе чоловіком і зажадала називати її Томасом. За словами екстрасенса, вона народилася з чоловічими хромосомами, але страждає від недуги, який наділяє її жіночими рисами зовнішності.

Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після
Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після

"Моїми кумирами завжди були чоловіки. Ні, не в тому понятті, що я сходила по ним з розуму. Я завжди хотіла бути на них схожою. Манера говорити, звички, характер, думки - завжди помічала якась схожість з тими людьми, яких я вважаю ідеалами і собою. Або просто хотіла знайти таку подібність", - говорить Ванг.

За даними видання, Ванг планує зробити собі операцію зі зміни статі.

Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після
Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після
Зірка "Битви екстрасенсів" вирішила змінити стать: фото до і після

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця української версії шоу "Битва екстрасенсів" Симона Бородіна померла. Причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким жінка боролася протягом декількох років.

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