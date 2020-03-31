Російська співачка й зірка 2000-х Жасмін зізналася, що разом з 4-річним сином Мироном перехворіла на коронавірус.

Про це знаменитість розповіла в ефірі "Русского радио".

Жасмін sensum-club.pro

Так, за словами Жасмін, вона думала, що у них з сином грип.

"Я і мій син Мирон перехворіли на коронавірус кілька місяців тому. Я думала, що у нас грип. Здавали всілякі аналізи, але лікарі не могли зрозуміти, що з нами. Була дуже висока температура, сильний кашель. Я лежала десять днів і не вставала. Мирон нирки капітально підсадив після тієї хвороби", – каже співачка.

Жасмін з сином Мироном teleprogramma.pro

Крім того, артистка зізналася, що також була на ювілеї сестри композитора Ігоря Крутого. Там вона бачилася з Левом Лещенком, у якого діагностували коронавірус.

"Це жахливо, що трапилося зі Львом Валер'яновичем. Я, скажу чесно, не проходила жодного разу тест на коронавірус. Хочу якось викликати медсестру додому. У мене немає ніяких симптомів. Боюся поїхати в лікарню й підхопити якийсь вірус", – поділилася Жасмін.

Жасмін teleprogramma.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками, що давно перехворіла на коронавірус. За словами зірки, вона ще ніколи не відчувала себе так погано

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