"З'їли канібали?" Ще одна російська знаменитість зникла за кордоном

Телеведуча і колишня учасниця "Дому-2" Вікторія Боня, чиї прихильники були стурбовані її "зникненням" у Перу, знайшлася.

Фотографію Боні опублікував в Instagram шаман Омар Ахмадзай.

На знімку усміхнена Вікторія Боня позує в джунглях разом із самим шаманом, а також двома іншими жінками.

"У повній цілості", – підписаний знімок.

Сторінка Вікторії Боні в Instagram була видалена, після того як телеведуча полетіла в Перу. Її фоловери переживали, що Боня збирається в джунглі, де живуть племена канібалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія Боня зганьбилася на Каннському кінофестивалі. Вона з'явилася на червоній доріжці в червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

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