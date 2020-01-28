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28 січня • оновлено в 21:38
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"З'їли канібали?" Ще одна російська знаменитість зникла за кордоном

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Телеведуча і колишня учасниця "Дому-2" Вікторія Боня, чиї прихильники були стурбовані її "зникненням" у Перу, знайшлася.

Фотографію Боні опублікував в Instagram шаман Омар Ахмадзай.

"З'їли канібали?" Ще одна російська знаменитість зникла за кордоном
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На знімку усміхнена Вікторія Боня позує в джунглях разом із самим шаманом, а також двома іншими жінками.

"У повній цілості", – підписаний знімок.

"З'їли канібали?" Ще одна російська знаменитість зникла за кордоном

Сторінка Вікторії Боні в Instagram була видалена, після того як телеведуча полетіла в Перу. Її фоловери переживали, що Боня збирається в джунглі, де живуть племена канібалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія Боня зганьбилася на Каннському кінофестивалі. Вона з'явилася на червоній доріжці в червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Вікторія Боня
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кто на фото Боня?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Одну мексиканские тушканы чуть не утащили, из за другой - каннибалы живущие в Бразилии (около Перу) - решили перейти границу. Что следующее - "затерялась" среди пингвинов-людоедов?
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