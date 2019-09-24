"Зібрав друзів і попрощався": з'явилися нові подробиці смерті Числова

Мати покійного актора Олександра Числова Валентина Олександрівна в ефірі програми "Прямий ефір" заявила, що її син був заражений ВІЛ-інфекцією.

Так, пенсіонерка дізналася про це від лікаря артиста. Також медик розповіла і про інші захворювання Числова (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олександр Числов Фото: teleprogramma.pro

"Коли він до нас надійшов, у нього була двостороння пневмонія, що підтверджують рентгенівські знімки. Влітку він виписався під розписку. Також виписався з наркологічної клініки, де його лікували від алкоголізму. Крім того, крім двостороннього запалення легенів, подальше обстеження виявило, що у нього дуже погано працює печінка, низький гемоглобін, анемія. у всіх хворих при надходженні в лікарню береться три аналізи — гепатит, сифіліс та ВІЛ. Так, ось останній виявився з позитивною реакцією", — розповіла жінці лікар артиста.

Скріншот з відео

Також Валентина Олександрівна зазначила, що син нікому не розповідав подробиць про свій діагноз. За її словами, тільки одного разу він згадав про важковиліковну хворобу, при цьому дивуючись, хто міг його заразити.

"Він сказав, що помре в жовтні. Зібрав друзів і попрощався з ними. Ми про цю хворобу не знали нічого", — додала мати артиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині серпня Числова госпіталізували з підозрою на пневмонію. А за тиждень до кончини в ефір вийшла телепередача Андрія Малахова, присвячена Числову. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, в якому стані знаходиться актор.

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