Головна Новини
20 лютого • оновлено в 14:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Зі мною буде веселіше": Шнуров став членом політичної партії

918
Читати матеріал російською

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров став членом політичної партії "Партія Зростання", яку очолює бізнесмен Борис Тітов.

Про це повідомляє Telegram-канал Znak.com.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

tophit.ua

Новини
"Чекають, коли будуть трупи": Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

20 лютого співак приїхав на захід до Санкт-Петербургу, який присвячений виборам до Державної думи в 2021 році. Як повідомляють росЗМІ, Шнуров вирішив балотуватися від партії до Держдуми.

"Дочекалися? Я думаю, що з біографією моєї ви приблизно знайомі. Життя моє загорнуло мене ось таким дивним поворотом, помаячило мені "Партією Зростання". Мені здається, я вам буду в нагоді абсолютно точно. Принаймні внесу яскраві фарби. Буду називати речі своїми іменами. Зі мною буде явно веселіше", – цитує Шнурова портал.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги