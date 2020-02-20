"Зі мною буде веселіше": Шнуров став членом політичної партії

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров став членом політичної партії "Партія Зростання", яку очолює бізнесмен Борис Тітов.

Про це повідомляє Telegram-канал Znak.com.

Сергій Шнуров tophit.ua

20 лютого співак приїхав на захід до Санкт-Петербургу, який присвячений виборам до Державної думи в 2021 році. Як повідомляють росЗМІ, Шнуров вирішив балотуватися від партії до Держдуми.

"Дочекалися? Я думаю, що з біографією моєї ви приблизно знайомі. Життя моє загорнуло мене ось таким дивним поворотом, помаячило мені "Партією Зростання". Мені здається, я вам буду в нагоді абсолютно точно. Принаймні внесу яскраві фарби. Буду називати речі своїми іменами. Зі мною буде явно веселіше", – цитує Шнурова портал.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.

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