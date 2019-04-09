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Жванецький скасував ювілейний концерт через важку травму

1.4тЧитати матеріал російською

Народний артист України Михайло Жванецький скасував ювілейний концерт в Світлогорську Калінінградської області РФ через серйозну травму.

За даними "РІА Новини" з посиланням на адміністрацію концертного залу "Янтар-хол", захід перенесли з 14 квітня на 9 червня через перелом руки.

"У зв'язку із хворобою артиста (перелом руки) концерт Михайла Жванецького переноситься на 9 червня 2019. Раніше куплені квитки дійсні на нову дату. Давайте побажаємо Михайлу Михайловичу якнайшвидшого одужання", – йдеться в повідомленні.

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Жванецький скасував ювілейний концерт через важку травму

За яких саме обставин він зламав руку, ніде не уточнюється. Буквально місяць тому, 6 березня, він відсвяткував своє 85-річчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно навколо Жванецького розгорівся скандал. У лютому стало відомо, що він отримав орден в Росії. Українські активісти заявили про наміри зірвати заплановані в Києві та Одесі виступи артиста, якщо він публічно не відмовиться від нагороди Путіна.

Росіян також обурив факт нагородження Жванецького, так як він заявляв про свою проукраїнську позицію. Пізніше він пояснив, що все життя писав про Одесу, а орден прийняв, тому що дали.

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Особа
Михайло Жванецький
Місце
Росія
Теги
концертшоу-бизнес
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Хероя расєйської педерації ЖВАНЮ,нагородженого ХУЙЛОЛИКИМ,вже Кобздон виглядає з кочергою!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
А що з рукою,рука зіспорснула?
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