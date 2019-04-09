Жванецький скасував ювілейний концерт через важку травму

Народний артист України Михайло Жванецький скасував ювілейний концерт в Світлогорську Калінінградської області РФ через серйозну травму.

За даними "РІА Новини" з посиланням на адміністрацію концертного залу "Янтар-хол", захід перенесли з 14 квітня на 9 червня через перелом руки.

"У зв'язку із хворобою артиста (перелом руки) концерт Михайла Жванецького переноситься на 9 червня 2019. Раніше куплені квитки дійсні на нову дату. Давайте побажаємо Михайлу Михайловичу якнайшвидшого одужання", – йдеться в повідомленні.

За яких саме обставин він зламав руку, ніде не уточнюється. Буквально місяць тому, 6 березня, він відсвяткував своє 85-річчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно навколо Жванецького розгорівся скандал. У лютому стало відомо, що він отримав орден в Росії. Українські активісти заявили про наміри зірвати заплановані в Києві та Одесі виступи артиста, якщо він публічно не відмовиться від нагороди Путіна.

Росіян також обурив факт нагородження Жванецького, так як він заявляв про свою проукраїнську позицію. Пізніше він пояснив, що все життя писав про Одесу, а орден прийняв, тому що дали.

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