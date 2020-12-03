Журнал Time уперше за 92 роки вибрав "Дитину року": що відомо про переможця

Американський журнал Time у 2020 році вперше вибрав "Дитину року". Таке звання було надано 15-річній дослідниці у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.

Про це йдеться на офіційному сайті видання. Зазначається, що Рао досліджує такі наукові інструменти, як штучний інтелект і сенсорні технології вуглецевих нанотрубок. Крім того, підліток застосовує їх для розв'язання проблем у повсякденному житті.

"Моя мета не тільки у створенні власних пристроїв для розв'язання проблем світу, а й у тому, щоб надихнути інших робити те саме. Тому що я на своєму досвіді знаю, як це важко, коли не бачиш нікого схожого на себе. І ось що я хочу сказати: якщо я можу щось зробити, то й ви можете і хто завгодно може", – заявила Рао в інтерв'ю Time.

У 2019 році Рао журнал Forbes вніс до рейтингу "30 молодших за 30" у категорії "Наука", а у 2020 році Time визнав її однією з "молодих винахідників, які змінюють світ".

До речі, Рао стала переможницею в номінації "Дитина року", обійшовши інших чотирьох фіналістів. Усіх п'ятьох відібрала спеціально створена комісія. Усього на це звання було номіновано 5000 дітей у США у віці від 8 до 16 років.

Останні 92 роки журнал Time вибирав "Людину року", і тільки у 2020-му створив нову категорію – "Дитина року". Журнал вважає, що вона повинна служити "барометром для оцінювання нових лідерів наймолодшого покоління Америки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше база даних фільмів IMDb (Internet Movie Database) опублікувала рейтинг 10 найпопулярніших знаменитостей. Серед них опинилися Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марґо Роббі та інші.