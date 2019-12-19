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19 грудня • оновлено в 10:09
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"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу

4.3т
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Російського музичного продюсера Яну Рудковську звинуватили в зловживанні фотошопом.

Так, у своєму Instagram зірка опублікувала новий знімок з моделлю Наталею Водяновою. Примітно, що в цей день такою ж фотографією на своїй сторінці в соцмережі поділилася і модель. Втім, шанувальники звернули увагу, що кадри все-таки різні – фото в акаунті Рудковської було оброблено в фотошопі.

Яна Рудковська

Яна Рудковська

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Так, на оригінальному знімку, який опублікувала Водянова, у продюсера не такі худі руки. Також Рудковська зробила собі тоншим підборіддя і відредагувала колір обличчя.

Побачивши різницю між фотографіями, шанувальники не змогли промовчати. Фанати залишили негативні коментарі і на сторінці Рудковської, і на сторінці Водянової:

"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу
"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу
"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу
"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу
"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу
"Жорстко попалилася": в мережу злили фото Рудковської без фотошопу

Instagram Наталії Водянової і Яни Рудковської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережі розкритикували зовнішність Яни Рудковської. Підписники зірки в Instagram розгледіли на одному з її знімків недосконалості на ногах.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Яна Рудковська
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Емое, кому это интересно
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