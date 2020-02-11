"Живемо в епоху шостого вимирання": відомий вчений розповів, як загине людство

Російський вчений і кандидат біологічних наук Ілля Колмановський заявив, що ми зараз живемо в епоху найбільшого вимирання життя.

Про це Колмановський розповів в інтерв'ю Ірині Шихман для програми "А поговорить?" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Ілля Колмановський кадр з відео

"Вчені з новою силою заговорили про шосте вимирання. Ми живемо в епоху найбільшого вимирання життя, одного з шести найбільших. П'яте вивело динозаврів і морських ящірок з планети. Дуже швидко вимирають комахи, у наш час вимерло більше третини жаб, дуже швидко вимирають птахи, різні рослини... Цей набір таких різних трагедій кожного разу пов'язаний з втручанням людини", – говорить вчений.

Ілля Колмановський кадр з відео

Також Колмановський навів висловлювання одного вченого:

"Мені здалася дуже цікавою думка, яку я прочитав у блозі одного вченого, який говорить: "Ми не думаємо про те, що шосте вимирання почалося з того, що ми вбили і різко скоротили різноманітність людей на планеті". Він каже: "Дивлячись на зірки, ми часто думаємо, чи зустрінемо ми десь ще розумне життя, ми не думаємо про те, що 300 тисяч років тому на цій планеті було 8 окремих цивілізацій і ми зустріли розумне життя. Зустрівши його 7 разів, ми його знищили". Ця цифра "8 видів" – вона зростає. У 21 столітті ми відкрили кілька нових видів, може бути, будемо відкривати ще нові ... І щоразу це історія загибелі цих цивілізацій ".

Ілля Колмановський кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що через 100 років на Землі не залишиться комах, і планету наздожене шоста хвиля вимирання.

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