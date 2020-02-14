Жінку заблокували в Tinder через занадто красиві фото: як вона виглядає

26-річна модель з Лос-Анджелеса Холлі Валентайн поскаржилася на те, що її профіль в додатку Tinder заблокували.

Так, дівчина припустила, що чоловіки могли прийняти її акаунт за фейковий, через фотографії, на яких вона виглядає занадто красиво та привабливо. Про це Холлі заявила в розмові з таблоїдом Daily Mirror.

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

"У повідомленнях мені писали, що я несправжня і що така дівчина як я, не може бути в Tinder", – поділилася американка.

Новини Названа власниця найкрасивіших сідниць світу

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Також модель зазначила, що не додавала у свій акаунт в Tinder занадто відвертих фото, як у свій профіль в Instagram. Тому це не могло стати приводом для блокування. Крім того, Холлі заявила, що зареєструвалася на сайті знайомств, адже регулярно подорожує по світу і таким чином знаходить людей, з якими можна зустрітися.

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Валентайн стверджує, що навіть заплатила за послугу, щоб мати можливість шукати користувачів в інших містах та країнах. Після звернення в службу підтримки їй повернули всю суму платної підписки, але не назвали причини відключення від сервісу.

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Холлі Валентайн Фото: instagram/holly.treats

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкрасивішою жінкою у світі на основі принципу золотого перетину була визнана супермодель Белла Хадід.

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