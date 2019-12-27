Жінка на загадковому фото виявилася дочкою Андрія Макаревича

Син співака Андрія Макаревича Іван, як виявилося, опублікував фото із сестрою.

Додаткову підказку Іван виклав в сторіс Інстаграма.

"Люблю тебе, сестро", - підписав він селфі.

Дана (вона ж - Донна Донато) – це позашлюбна дочка Андрія Макаревича. Їй 44 роки.

Вона живе в США. За освітою юрист, одружена з американцем.

Її посада зараз - віце-президент зі стратегічних напрямків компанії American Express.

Дивіться також на OBOZREVATEL інтимне фото з Іваном Макаревичем, опубліковане нещодавно співачкою Настею Самбурською. Раніше в ЗМІ публікувалися чутки про роман Івана Макаревича і Самбурську.

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