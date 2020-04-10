Російський актор Сергій Жигунов різко висловився на адресу популярних ведучих Андрія Малахова й Бориса Корчевнікова через байдужість до пандемії коронавірусу.

Відповідний пост артист написав на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Жигунов yagazeta.com

Так, Жигунов повідомив, що під час карантину він отримав дві пропозиції про зйомки від телеканалу "Росія 1".

"Не розумію позиції колег з Російського телебачення. "Росія 1" вже не в перший раз під час карантину запрошує мене в студію. Спочатку лунає дзвінок з передачі Корчевнікова, вчора був дзвінок з програми Малахова, запропонували приїхати в студію поговорити про коронавірус. У відповідь на питання "А як же самоізоляція?" пробурмотіли щось невиразне, від чого залишився осад, який, напевно, буває у людини, яку звинуватили в тому що вона боягуз", – пише актор.

"Колеги, я розумію, що всі ми вважаємо, що наша справа найпотрібніша. Але, повірте, полоскання брудної білизни в період епідемії за допомогою збирання в купу можливо заражених людей не є життєво необхідним для нашої країни в цілому і нашого телебачення зокрема. Я розумію, що у вашому жанрі не використовуються сучасні технології та серйозні розумові витрати, однак спробуйте все ж освоїти інтернет", – додав Жигунов.

Сергій Жигунов Instagram @zhigunov_sergey

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Малахов розкритикував поведінку жителів Рубльовки, які не дотримуються правила карантину.

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