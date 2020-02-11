"Найкращий оргазм": жертва зґвалтування Вайнштейном вразила відвертим зізнанням

Актриса Джессіка Манн, яка раніше звинуватила голлівудського продюсера Харві Ванштейна в зґвалтуванні, зізналася в "найкращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.

Так, про це розповіла колишня подруга передбачуваної жертви бразильська актриса Таліта Мая в суді. Вона виступила на процесі в якості свідка з боку захисту, повідомляє Page Six.

Джессіка Манн і Харві Ванштейн

За словами дівчини, Джессіка їй надала цю інформацію добровільно. Крім того, вона впевнена, що секс між актрисою та продюсером був частково узгодженим.

"Її роман з Вайнштейном був частково узгодженим. У якийсь момент вона надала цю інформацію добровільно: у Джесіки був найкращий оргазм від сексу з Ванштейн. Я думаю, що вона любила його як особистість ... Кілька разів вона говорила, що він був її духовним родинним другом", – зізналася Мая в суді.

Джессіка Манн і Харві Ванштейн

Проте наголошується, що раніше в суді Манн заявила, що після сексу збрехала Вайнштейну про "найкращий оргазм", щоб скоріше піти від нього.

Нагадаємо, на даний момент продюсера Харві Вайнштейна звинувачують в зґвалтуванні як мінімум восьми жінок, про домагання з його боку заявили десятки. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.

Харві Ванштейн Фото: delfi.lv

Вайнштейн позбувся місця у власній однойменної компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення. Дивіться також на OBOZREVATEL, як Харві Вайнштейн на публіці отримав по обличчю через секс-скандал із знаменитостями.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.