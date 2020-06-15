Жанна Фріске померла п'ять років тому: як живе її сім'я сьогодні

Популярна російська співачка Жанна Фріске померла рівно п'ять років тому після тривалої боротьби з раком мозку. Їй був 41 рік.

У Жанни залишилися батьки, Володимир і Ольга Фріске, сестра Наталія. А також син Платон, якого вона народила від цивільного чоловіка, телеведучого Дмитра Шепелєва. У річницю смерті співачки OBOZREVATEL розповість, як через роки живе її сім'я.

Жанна Фріске

Батьки Фріске

Після смерті співачки між її батьками та цивільним чоловіком Дмитром Шепелєвим розгорівся конфлікт. Так, батько Жанни відвідував багато ток-шоу і звинувачував телеведучого в тому, що той не дає близьким артистки бачитися з її сином Платоном.

Батька Жанни Володимир і Ольга і Дмитро Шепелєв

Пізніше він разом з дружиною Ольгою подав на Дмитра до суду й зміг домогтися права спілкуватися з онуком. Однак уже майже три роки батьки Жанни скаржаться, що Шепелєв перешкоджає цьому.

Жанна Фріске (праворуч) із сином, сестрою і мамою

Також сім'я Фріске була замішана в скандалі з благодійною організацією "Русфонд", яка допомогла зібрати 25 мільйонів рублів на лікування співачки. Нагадаємо: після смерті Жанни організація зажадала повернути гроші, які не були витрачені, а саме 21 мільйон. Проте близькі співачки заявили, що вся сума була спрямована на оплату рахунків з медичних установ.

Жанна Фріске з батьками і сестрою Наталією

До речі, документи про витрачені кошти вони відмовилися надавати. Після чого благодійний фонд подав до суду на рідних Жанни, який зобов'язав їх виплатити борг.

Володимир і Ольга Фріске

Наразі всі фінансові суперечки, що виникли після смерті Жанни, врегульовані, сім'я повернула "Русфонду" борг в розмірі 21 мільйона рублів, а от вирішити проблеми всередині сім'ї та налагодити спілкування з Дмитром Шепелєвим і маленьким Платоном так і не вдалося.

Син Жанни Платон, сестра Наталя і батьки Володимир та Ольга

"Після завершення фінансових розглядів з "Росфондом" ми так і не бачимося з Платоном. Батько через це дуже переживає, а мама постійно плаче... Шепелєв робить все, щоб хлопчик забув родичів з боку матері... Ми навіть не знаємо, де він живе", – розповіла сестра Жанни Наталія.

Сестра Фріске Наталія

Що стосується сестри Жанни Наталії, то через два місяці після її смерті, дівчина втратила дитину – у неї стався викидень. Наступні спроби подарувати чоловікові Сергію Вшивкову спадкоємця, на жаль, не увінчалися успіхом.

Жанна Фріске та її сестра Наталія

Через деякий час Наталія з чоловіком переїхала на Шрі-Ланку, де намагалася відкрити сімейний ресторанчик. Але бізнес не став успішним. Подружжя стало багато сваритися. І нещодавно сестра Фріске заявила, що вони з Сергієм розлучилися після 5 років шлюбу.

Наталія Фріске з чоловіком Сергієм Вшиковим

Зараз Наталія працює у сфері краси, вона майстер-бровіст. Також вона активно веде свою сторінку в Instagram, де спілкується з шанувальниками.

Наталія Фріске

Наталія Фріске

Син Фріске Платон

Єдиний син покійної Жанни Платон залишився жити з батьком Дмитром Шепелєвим. Телеведучий не публікує фотографії спадкоємця, тому здогадуватися про його життя можна тільки з рідкісних одкровень батька.

Дмитро Шепелєв з сином Платоном

Так, одного разу Шепелєв поділився, що за порадою психолога попросив близьких не говорити Платону, що його мама була зіркою і популярною співачкою. Таким чином Дмитро намагається створити у дитини почуття і поняття, що вона – жива людина.

Дмитро Шепелєв з сином Платоном

Також телеведучий зізнавався, що намагається бути хорошим батьком. Влаштовує дитині шикарні свята і підтримує його інтереси. За словами Дмитра, Платон росте справжнім фанатом рок-музики.

Дмитро Шепелєв з сином Платоном

До речі, хлопчикові недавно виповнилося сім років. У цьому році він піде в перший клас. До пошуку школи Шепелєв підійшов з усією відповідальністю, зупинивши вибір на приватному навчальному закладі с відмінною репутацією і рейтингом. За інформацією КП, навчальний заклад знаходиться в центрі Москви й за рік навчання бере 1 мільйон 400 тисяч рублів.

Дмитро Шепелєв з сином Платоном

Дмитро Шепелєв з сином Платоном

Сам же Шепелєв зараз зустрічається з архітектором Катериною Тулуповою, у якої від минулих відносин залишилася донька.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст гурту "Иванушки International" Кирило Андрєєв розповів про роман зі співачкою Жанною Фріске.