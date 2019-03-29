Жанна Бадоєва відмовилася від громадянства України

Українська телеведуча та режисер Жанна Бадоєва, відома по роботі в шоу "Орел і решка", розповіла, що змінила громадянство на італійське.

Таке зізнання вона зробила в інтерв'ю російській журналістці Ірині Шихман у програмі "А поговорить?" на YouTube. Бадоєва уточнила, що прийняла таке рішення після заміжжя та еміграції в Італію, де вона живе з 2015 року.

Також ведуча заявила, що в Україні її забули, оскільки вона давно не з'являлася на телеекранах.

instagram.com/zhanna_badoeva

"Я там нічого не веду, вони мене, напевно, забули. Працюю в розважальному слоті, тому, в принципі, розважаю людей усього світу", — пояснила Бадоєва.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Жанна Бадоєва назвала себе одним з авторів "Орла і решки", уточнивши, що нібито саме вона створила формат тревел-проекту. Її заява викликала гучний скандал.

instagram.com/zhanna_badoeva

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