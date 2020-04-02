Зірка "Орла і решки" розповіла про життя в Італії під час пандемії коронавірусу

Українська ведуча, зірка шоу "Орел і решка" Жанна Бадоєва розповіла про життя в Італії під час пандемії коронавірусу.

Вона вже сім років живе в Падуї, пише "Експрес газета".

instagram.com/zhanna_badoeva

"Черг в магазинах немає, туди можна ходити тільки по одному. Кожен день нам в поштові скриньки розкладають одноразові маски, щоб всі їх носили. Люди дуже серйозно ставляться до цієї ситуації. Все спілкуються по телефону, а походи по магазинах і прогулянки з собаками для нас тепер перетворилися в свято", - каже Бадоєва.

Ведуча і її сім'я майже не виходять з дому, тільки зрідка відвідують магазин, щоб купити продукти.

instagram.com/zhanna_badoeva

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча не могла повернутися з США до себе додому в Італію.

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