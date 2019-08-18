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"Жалюгідне видовище!" Баскова розгромили в мережі через відео з Зеленським

1.1т Читати матеріал російською

Російського співака Миколу Баскова жорстко розкритикували в мережі через відео з президентом України Володимиром Зеленським та співачкою Таїсією Повалій.

Так, артист на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram показав ролик на якому він і Повалій виступають на шоу студії "Квартал 95".

Микола Басков і Володимир Зеленський

Микола Басков і Володимир Зеленський

newsone.ua

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"Все змінюється, але наш творчий союз з Таїсією Повалій залишиться назавжди в наших і ваших серцях і ми ще не раз заспіваємо на біс", - підписав відео Басков.

"Краще б ви взагалі нічого не викладали! Виглядає як знущання в цій ситуації. Боїтеся відкрито підтримати - так і не робіть нічого! У Таї є тільки одна опора - Ігор", "Не доречний пост. Це типу підтримка чи як? Микола, якщо ви не можете нормально і відкрито підтримати Таїсію, не варто робити ці клоунські пости", "Жалюгідне видовище", - пишуть в мережі.

"Жалюгідне видовище!" Баскова розгромили в мережі через відео з Зеленським
"Жалюгідне видовище!" Баскова розгромили в мережі через відео з Зеленським
"Жалюгідне видовище!" Баскова розгромили в мережі через відео з Зеленським
"Жалюгідне видовище!" Баскова розгромили в мережі через відео з Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, концерт Таїсії Повалій, який повинен був відбутися в Києві в Палаці "Україна", опинився під загрозою зриву. Подробиці читайте тут.

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Особи
Микола Басков Володимир Зеленський Таїсія Повалій
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