"Жадібність, аж ніяково": Данилко висловився про українських зірок у політиці

Українські зірки йдуть в політику через гроші та жадібність, хоча явно не є голодуючими.

Таку думку висловив шоумен і продюсер Андрій Данилко в коментарі The Lime, пояснивши, що його колеги, найімовірніше, отримали дуже вигідні пропозиції.

"Мабуть, є цікаві пропозиції до цих зірок. Ви розумієте про що я. Іншої причини я не бачу, є якась зацікавленість. Але мені здається, це неправильно. Погоджуючись на подібне, дуже просто зіпсувати собі репутацію. І я ось дивлюся на деякі речі зараз і мені навіть буває ніяково. Немає підготовленості, все по верхах, суцільно словесна вода", – заявив він.

Данилко висловився про колег в політиці

За словами Данилка, щоб йти в політику, потрібно мати досвід і володіти інформацією, цифрами. Він пояснив, що відчуває почуття незручності, тому що звучать постановочні репліки й шаблони, а не заяви, виголошені зі знанням справи.

"Я не Ванга, не знаю (які шанси у зірок. – Ред.). Але я поки не бачив. На заході бачив, у нас – ні. Я ось дуже скептично дивився на участь Володимира Зеленського в президентських перегонах, але коли він уже переміг, я радів", – додав він.

Данилко також зізнався, що йому багато разів пропонували підтримати ту чи іншу політичну партію, але він вибрав свободу, на відміну від його колег, які зібралися в політику.

Хто з українських зірок балотується до Верховної Ради

"Мільйон разів пропонували, але я не погоджуюся. Бувають такі моменти, коли в артистів дуже зростає популярність та їх починає заносити. Вони починають себе переоцінювати. А я люблю свободу, незалежність. Хочемо – виступаємо, не хочемо – не виступаємо. А коли ти продаєш себе, але розумієш це лише згодом, нічого поміняти вже не можеш. Гроші завжди можна заробити, але краще потроху. Так що все це не просто так. Адже люди, які йдуть туди, – вони ж не вмирають з голоду, правильно? ось вам і відповідь – гроші й жадібність", – підсумував Данилко.

Андрій Данилко instagram/an.danilko

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До цього інформацію про початок політичної діяльності озвучив народний артист України Віктор Павлік.

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