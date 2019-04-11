Зеленського зрадив колишній кращий друг: що трапилося між ним та Манжосовим

У четвер, 11 квітня, екс-учасник і співзасновник гумористичної студії "Квартал 95" Денис Манжосов оголосив про прес-конференцію в Києві. На ній колись кращий друг коміка Володимира Зеленського збирався розповісти про закулісся КВН і "Кварталу", а також пролити світло на те, чому колеги перестали працювати разом і навіть спілкуватися.

Захід було заплановано на 15:30. У прес-центрі Манжосова очікували 15 камер і 30 журналістів, проте він так і не з'явився. Пізніше організаторам прес-конференції гуморист повідомив, що на місці її проведення він зустрів "колишніх друзів" із "Кварталу" і передумав спілкуватися з пресою. А раніше цього ранку йому нібито погрожували. OBOZREVATEL розповідає, що відомо про дружбу і подальшу долю Володимира Зеленського та Дениса Манжосова.

Денис Манжосов і Володимир Зеленський Фото: facebook.com

Сиділи за однією партою

У школі Денис Манжосов і Володимир Зеленський були кращими друзями. Навіть сиділи за однією партою. У 1997 році Манжосов, Зеленський і Олександр Пікалов, також актор "Кварталу", створили свою команду КВН "95 Квартал". Саме на її основі потім з'явилася студія.

Причини конфлікту в "Кварталі" не коментували

Конфлікт між колегами трапився на початку 2013 року. Тоді ж Манжосов покинув "Квартал" і зник із телеекранів. У прес-службі студії лише повідомили, що припинили співпрацю з артистом, однак про причини говорити не стали.

"Я не дуже хочу обговорювати цю тему, тому що такі моменти в житті досить непрості і легко не проходять внутрішньо. У моєму житті з головою вистачає стресів, і мені складно згадувати те, що трапилося знову", – цитували тоді Зеленського українські ЗМІ.

Денис Манжосов Фото: kievsmi.net

У свою чергу, уникнув відповіді на подібні питання і комік Євген Кошовий. Все, що сказав актор під час інтерв'ю виданню "Арументи і Факти" про конфлікт із Манжосовим – що "незамінних людей немає".

"Ми не підтримуємо взаємини з Денисом, він живе у США. Манжосов поїхав туди на ПМЖ. Посвячувати в те, що трапилося, я нікого не буду, тому що це особисте для кожного "кварталівця". Стався скандал, більше нічого говорити. Він сам, мабуть, захотів так. Ми нікого не тримаємо, незамінних людей немає", – відмахнувся Кошовий.

Поїхав до США на ПМЖ?

Через рік після новин про конфлікт стало відомо, що Денис Манжосов заснував своє івент-агентство і займається організацією концертів та весіль. Актор дійсно залишав Україну і жив деякий час у США. Але вже в 2018 році повернувся і намагався пройти кастинги ведучого на деякі українські телешоу. Очевидно, невдало.

У тому ж році ім'я Манжосова засвітилося серед авторів популярного відео на YouTube під назвою "Лист московському шайтанові". Ролик присвятили Дню захисника України. У ньому знялися Василь Вірастюк, Віктор Бронюк, Олег Собчук та інші знаменитості. Манжосов виступив режисером.

Зеленський: "Я б зміг зустрітися з цією людиною і поговорити"

У січні 2018 року лідер "Кварталу" Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню "КП в Україні". У відповідь на питання про скандал із Манжосовим комік заявив, що зміг би зустрітися з колишнім колегою і поговорити.

Денис Манжосов, Олександр Масляков і Володимир Зеленський Фото: stuki-druki.com

"Це дуже складне питання... Всі знають мене як людину дуже лояльну. Я можу закипіти, але я відхожу. Напевно, я б зміг зустрітися з цією людиною і поговорити. Просто стільки років пройшло... Все так швидко змінюється. І я не знаю, кому це сьогодні потрібно. Але як би боляче мені не було раніше, це не означає, що я б не вислухав людину, не поговорив із нею. Я не боюся таких речей <...> Вважаю, що всі в світі і житті помиляються. Коли говорять: "треба давати другий шанс" – згоден, треба. Деяким людям, якщо вони нормальні, треба давати і п'ять шансів. А якщо людина покидьок (я зараз не про товариша мого колишнього), то він не заслуговує й одного", – наголошував Зеленський.

Пікалов: "Дали гроші. Є така інформація"

Провести прес-конференцію екс-учасник "Кварталу" Денис Манжосов вирішив з тієї причини, що йому "дали грошей". Так захід, який не відбувся, прокоментував Олександр Пікалов.

"Якщо людині дали гроші, він може все, що завгодно розповісти. А гроші дали, є така інформація", – заявив він.

Олександр Пікалов та Артем Гагарін

Гуморист і його колега Артем Гагарін також приїхали на прес-конференцію, однак їх не пустили. Незабаром стало відомо, що вона не відбулася зовсім.

Напився і став звинувачувати Зеленського у всіх гріхах?

Після конфлікту Денис Манжосов намагався повернутися до "Кварталу", однак колишні колеги його не пробачили. Про це незабаром після невдалої прес-конференції написав у Facebook журналіст Юрій Кот. У своєму пості він також зазначив, що був свідком інциденту.

"Я був свідком тієї ситуації, коли Манжосов напився і відверто нахамив Зеленському, звинувачуючи в усіх гріхах. Ще й у бійку тоді поліз. Юзик відтягав. Володя тоді сильно образився і вигнав його. Потім довгий час Денис шукав привід повернутися в "Квартал". Але команда його не пробачила", – зазначив Кот.

Зараз, на думку журналіста, Манжосов вирішив помститися колишнім колегам.

Манжосов: "Мені весь ранок погрожують"

Журналісти, які прибули на місце проведення прес-конференції, стверджували, що бачили там Манжосова ще за 45 хвилин до початку. Незабаром Денис Іванеско, директор "Українських новин", у прес-центрі яких чекали на прес-конференцію, підтвердив, що гуморист був у залі, однак вийшов покурити, сів у машину і поїхав. Після цього зв'язок із ним втратили.

Пізніше на номер співробітників прес-центру прийшло смс-повідомлення: "Мені весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують і т.д. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення. Приношу свої вибачення всім присутнім. Протягом 2 годин я запишу і викладу своє звернення. Я вважаю, так буде правильно. Манжосов".

Фото: facebook.com

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!