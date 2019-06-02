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Зеленський засвітився на концерті MONATIKa: відео

3.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський засвітився на концерті поп-виконавця MONATIKa, який відбувся 1 червня на НСК "Олімпійському" в Києві.

Відповідне відео в Stories Instagram опублікувала користувач Viko_vika_fit (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зеленський засвітився на концерті MONATIKa: відео

Володимир Зеленський засвітився на концерті MONATIKa

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Зазначимо, що на одній з трибун відвідувачі помітили Зеленського і стали йому кричати і махати руками. Президент у відповідь також привітав глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, MONATIK зворушив "Олімпійський" потужною авторською композицією "Моим", яка адресована його близьким людям і шанувальникам.

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Особи
Володимир ЗеленськийMonatik
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
концертшоу
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Иванов Петр
Иванов Петр
Президент засветился- уважение так и прёт.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Я представляю бурю негодования сторонников Петра Алексеевича!Ведь прежний гарант Конституции ночей недосыпал.Весь был в заботах о простых гражданах Украины.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что, Украина процветает, Россия рушится, можно и по концертам походить.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тарас Бор, Я понимаю, что ты украинец, но всему должен быть предел. Даже человеческая тупость имеет границы, но судя по тебе, это не относится к украинцам.
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