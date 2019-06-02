Зеленський засвітився на концерті MONATIKa: відео

Президент України Володимир Зеленський засвітився на концерті поп-виконавця MONATIKa, який відбувся 1 червня на НСК "Олімпійському" в Києві.

Відповідне відео в Stories Instagram опублікувала користувач Viko_vika_fit (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський засвітився на концерті MONATIKa

Зазначимо, що на одній з трибун відвідувачі помітили Зеленського і стали йому кричати і махати руками. Президент у відповідь також привітав глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, MONATIK зворушив "Олімпійський" потужною авторською композицією "Моим", яка адресована його близьким людям і шанувальникам.

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