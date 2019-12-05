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5 грудня • оновлено в 21:07
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Зеленський вручив важливу державну нагороду Притулі: чим він відзначився

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Президент України Володимир Зеленський на честь Міжнародного дня волонтера нагородив державною нагородою телеведучого Сергія Притулу.

У відповідному указі президента уточнюється, що відомий волонтер отримав орден "За заслуги" III ступеня.

"За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність", – йдеться в указі.

Притула з українськими бійцями

Притула з українськими бійцями

Фото: Facebook Сергія Притули

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Як відомо, з початку війни на Донбасі Притула постійно допомагав українським бійцям. Він возив необхідні речі, організовував збори коштів у всій країні, а результатами ділився у соцмережах, розповідаючи громадянам про те, в яких умовах на передовій перебувають наші захисники.

Також нагороди за заслуги отримали ще 24 волонтери. Орден III ступеня отримали: голова Всеукраїнської організації "Пласт" Андрійчук Станіслав Вікторович, член громадської організації "Міжнародний союз волонтерів України" Коваль Сергій Олексійович, активіст громадського об'єднання "Хелп Армії" Таубе Андрій Борисович.

Сергій Притула на Донбасі

Сергій Притула на Донбасі

Фото: Facebook Сергія Притули

Також в списку: водій-санітар благодійної організації "Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова" Тіра Юрій Степанович і волонтер Тополь Тарас Володимирович.

Сергій Притула - волонтер

Сергій Притула - волонтер

Фото: Facebook Сергія Притули

Зеленський вручив важливу державну нагороду Притулі: чим він відзначився

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула потролив колишнього учасника шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного за заяви про "натовпи фашистів" у Києві. Він написав розповідь, дія якої відбувається в супермаркеті. Героїня історії – бабуся-фанатка СРСР, яку оточив натовп "фашистів".

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Притула Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
волонтерство
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