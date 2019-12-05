Зеленський вручив важливу державну нагороду Притулі: чим він відзначився

Президент України Володимир Зеленський на честь Міжнародного дня волонтера нагородив державною нагородою телеведучого Сергія Притулу.

У відповідному указі президента уточнюється, що відомий волонтер отримав орден "За заслуги" III ступеня.

"За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність", – йдеться в указі.

Притула з українськими бійцями Фото: Facebook Сергія Притули

Як відомо, з початку війни на Донбасі Притула постійно допомагав українським бійцям. Він возив необхідні речі, організовував збори коштів у всій країні, а результатами ділився у соцмережах, розповідаючи громадянам про те, в яких умовах на передовій перебувають наші захисники.

Також нагороди за заслуги отримали ще 24 волонтери. Орден III ступеня отримали: голова Всеукраїнської організації "Пласт" Андрійчук Станіслав Вікторович, член громадської організації "Міжнародний союз волонтерів України" Коваль Сергій Олексійович, активіст громадського об'єднання "Хелп Армії" Таубе Андрій Борисович.

Сергій Притула на Донбасі Фото: Facebook Сергія Притули

Також в списку: водій-санітар благодійної організації "Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова" Тіра Юрій Степанович і волонтер Тополь Тарас Володимирович.

Сергій Притула - волонтер Фото: Facebook Сергія Притули

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула потролив колишнього учасника шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного за заяви про "натовпи фашистів" у Києві. Він написав розповідь, дія якої відбувається в супермаркеті. Героїня історії – бабуся-фанатка СРСР, яку оточив натовп "фашистів".

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