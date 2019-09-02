Зеленський віддав сина в елітну школу Києва: скільки коштує навчання

Син президента України Володимира Зеленського, 6-річний Кирило, пішов в перший клас приватної Новопечерської школи в Києві.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL дізнався, скільки там коштує навчання, і що входить в "навчальний пакет".

Згідно з цінами, вказаними на сайті школи, рік навчання коштує майже $13 000 для молодших класів. У цю суму входить повноцінний обід, але за бажанням батьки можуть замовити для дитини і додаткове харчування: сніданок (1900 грн в місяць) і полуденок (1700 грн в місяць). Зазначається, що їжу готує професійний шеф-кухар, який має багаторічний досвід роботи в найкращих ресторанах країни і спеціалізується саме на дитячому харчуванні.

сім'я Зеленського 24tv.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Також "навчальний пакет" повністю покриває прямі і додаткові витрати на навчання, які надаються дитині під час перебування в школі, а саме:

Всі необхідні підручники та дидактичні матеріали;

Користування персональним планшетом, який задіяний в навчанні нарівні з підручниками;

Шкільна форма;

Спортивна футболка;

Відвідування творчих гуртків і спортивних секцій за інтересами;

Щорічний медичний огляд.

Фото: osvitanova.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Зазначимо, що якщо в Новопечерських школі навчатимуться двоє дітей, то батьки отримають знижку до 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань в Новопечерську школу до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал з журналістами.

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