Зеленський віддав сина в елітну школу Києва: скільки коштує навчання

Син президента України Володимира Зеленського, 6-річний Кирило, пішов в перший клас приватної Новопечерської школи в Києві.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL дізнався, скільки там коштує навчання, і що входить в "навчальний пакет".
Згідно з цінами, вказаними на сайті школи, рік навчання коштує майже $13 000 для молодших класів. У цю суму входить повноцінний обід, але за бажанням батьки можуть замовити для дитини і додаткове харчування: сніданок (1900 грн в місяць) і полуденок (1700 грн в місяць). Зазначається, що їжу готує професійний шеф-кухар, який має багаторічний досвід роботи в найкращих ресторанах країни і спеціалізується саме на дитячому харчуванні.
сім'я Зеленського
24tv.ua
Фото: novoshkola.com.ua
Також "навчальний пакет" повністю покриває прямі і додаткові витрати на навчання, які надаються дитині під час перебування в школі, а саме:
Всі необхідні підручники та дидактичні матеріали;
Користування персональним планшетом, який задіяний в навчанні нарівні з підручниками;
Шкільна форма;
Спортивна футболка;
Відвідування творчих гуртків і спортивних секцій за інтересами;
Щорічний медичний огляд.
Фото: osvitanova.com.ua
Фото: novoshkola.com.ua
Фото: novoshkola.com.ua
Фото: novoshkola.com.ua
Фото: novoshkola.com.ua
Зазначимо, що якщо в Новопечерських школі навчатимуться двоє дітей, то батьки отримають знижку до 5%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань в Новопечерську школу до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал з журналістами.
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