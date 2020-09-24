Зеленський призначив суддею співака, який брав участь у російській "Фабриці зірок"

Одесита Кирила Гарника було призначено суддею окружного адміністративного суду Києва безстроково. Раніше він намагався будувати кар'єру співака та брав участь у російському проєкті "Фабрика зірок".

Відповідний указ про призначення підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляється на сайті глави держави. Також Гарник, крім участі в талант-шоу в Росії, відомий неоднозначними рішеннями щодо акцій протесту в Україні в 2013 році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Гарник працює суддею вже майже 10 років, з 2011 року. Він почав кар'єру в судовій гілці влади з посади судді Полтавського окружного адміністративного суду за указом президента Віктора Януковича, у 2013 році його було переведено до Києва.

Повноваження судді в Гарника було припинено після закінчення п'ятирічного терміну в 2016 році, але він продовжив працювати. Восени 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала Вищій раді правосуддя знову призначити його на посаду судді. Влітку 2019 року відповідна рекомендація була надіслана президенту Зеленському.

Відомо, що в липні 2013 року Гарник забороняв проводити акції протесту на вулицях біля Києво-Печерської лаври, Володимирської гірки та Софіївській площі через приїзд в Україну на святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі московського патріарха Кирила і президента РФ Путіна.

Раніше Кирило Гарник намагався побудувати кар'єру попспівака, він брав участь у російському шоу "Фабрика зірок" 2004 року.

Дивіться відео виступу Гарника на "Фабриці зірок" в РФ:

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