Зеленський надав звання Героя України Кузьмі Скрябіну: назвав його "воїном слова"

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав знаменитому музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) звання Героя України. Він підписав указ у день народження Кузьми, 17 серпня. Артистові в 2020 році могло б виповнитись 52 роки.

Зеленський також зазначив, що загибель Кузьми стала шоком для всіх українців і для нього зокрема. Він назвав покійного артиста істинним захисником України і "воїном слова". Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. У той страшний день кожен із нас відчув, що втратив рідну людину. З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір і мікрофон. Піснею він зціляв душу, словом – заряджав на боротьбу", – зазначив Зеленський.

Зеленський надав звання Героя України Кузьмі Скрябіну Колаж

Також він додав, що Кузьма залишив слід у серці кожного українця і навчив не соромитися свого походження. З нагоди пам'ятної дати Зеленський надав Кузьмі Скрябіну звання Героя України.

"Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати і дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину. І, звичайно, він вчив нас не соромитися своєї землі... Сьогодні я підписав указ про надання Андрію Кузьменку звання Героя України", – підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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