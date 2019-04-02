Поцілунок Зеленського з дружиною підірвав Instagram: відео

У мережі показали зворушливе відео з Володимиром Зеленським та його дружиною. Так, після оголошення результатів екзит-полу на радощах кандидат у президенти України кинувся до своєї дружини й мило поцілував її.

Тільки після того, як Зеленський поцілував і обійняв дружину, він подякував іншим членам своєї команди. Відео розмістили в соціальній мережі Instagram.

Скріншот з відео

Користувачі мережі прийшли в захват від такого прояву почуттів. За добу ролик набрав майже 200 тисяч переглядів і сотні коментарів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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