Поцілунок Зеленського з дружиною підірвав Instagram: відео

У мережі показали зворушливе відео з Володимиром Зеленським та його дружиною. Так, після оголошення результатів екзит-полу на радощах кандидат у президенти України кинувся до своєї дружини й мило поцілував її.
Тільки після того, як Зеленський поцілував і обійняв дружину, він подякував іншим членам своєї команди. Відео розмістили в соціальній мережі Instagram.
Скріншот з відео
Ми вдячні всім! Всім, хто віддав голос "не по приколу", хто віддав голос за Надію, за країну мрії! ⠀ Це перший крок и ми ним сповна Насолода! І ви насолоджуйтесь, Аджея екзітполів багато, а переможець - один! ✌️ 💚 💚 💚 _______ 👉🏻 @zelenski_official. . . . _______ # ЗеКРАЇНА # zeteam2019 # ЗробімоЦеРазом # Зеленський # Зеленський # квартал95 # презідентслуганароду # березень2019 # слуганарода # слуганароду # ze2019 # зекоманда # зекоманда2019 # слуганародупрезідент # віборі2019 # новійслуганароду # квартал95 # 95квартал # кварталмощьсіла # лігасмеха
Користувачі мережі прийшли в захват від такого прояву почуттів. За добу ролик набрав майже 200 тисяч переглядів і сотні коментарів.
Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.
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