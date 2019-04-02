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Поцілунок Зеленського з дружиною підірвав Instagram: відео

3.3тЧитати матеріал російською

У мережі показали зворушливе відео з Володимиром Зеленським та його дружиною. Так, після оголошення результатів екзит-полу на радощах кандидат у президенти України кинувся до своєї дружини й мило поцілував її.

Тільки після того, як Зеленський поцілував і обійняв дружину, він подякував іншим членам своєї команди. Відео розмістили в соціальній мережі Instagram.

Поцілунок Зеленського з дружиною підірвав Instagram: відео

Скріншот з відео

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Ми вдячні всім! Всім, хто віддав голос "не по приколу", хто віддав голос за Надію, за країну мрії! ⠀ Це перший крок и ми ним сповна Насолода! І ви насолоджуйтесь, Аджея екзітполів багато, а переможець - один! ✌️ 💚 💚 💚 _______ 👉🏻 @zelenski_official. . . . _______ # ЗеКРАЇНА # zeteam2019 # ЗробімоЦеРазом # Зеленський # Зеленський # квартал95 # презідентслуганароду # березень2019 # слуганарода # слуганароду # ze2019 # зекоманда # зекоманда2019 # слуганародупрезідент # віборі2019 # новійслуганароду # квартал95 # 95квартал # кварталмощьсіла # лігасмеха

Публікація від Володимир Зеленський (@zelenski_official)

Користувачі мережі прийшли в захват від такого прояву почуттів. За добу ролик набрав майже 200 тисяч переглядів і сотні коментарів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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