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21 грудня • оновлено в 09:13
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Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

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У п'ятницю, 20 грудня, у київському міжнародному конференц-центрі “Парковий” пройшов новорічний корпоратив партії "Слуга народу", який відвідали президент України Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Богдан, перший помічник очільника держави Сергій Шефір, прем'єр Олексій Гончарук та інші міністри уряду.

Вхідний квиток на захід коштував 2500 гривень. Гостей розважали співачки Тіна Кароль та Jerry Heil, ведучою була Катерина Осадча. Пропонуємо до вашої уваги підбірку фото та відео новорічного святкування в одному з найдорожчих ресторанів Києва "СНІ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Корпоратив Слуги народу в Києві 20 грудня

Корпоратив Слуги народу в Києві 20 грудня

Колаж

"Підсумовуємо надзвичайний 2019 і плануємо ще кращий 2020. Слуга Народу - ви найкращі!" – прокоментувала на своїй сторінці в Facebook народна депутатка від "СН" Олена Мошенець.

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Вона опублікувала фото з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Олексієм Гончаруком, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофієм Миловановим та іншими колегами.

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошинець

"Слуга" Анна Пуртова поділилася тільки однією фотографією – з нардепкою Лесею Забуранною та головою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Наш розумний і красивий голова Офісу президента Андрій Богдан", – написала вона.

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Анни Пуртової

Також розмістила фото з новорічного корпоративу нардепка Ліза Богуцька.

"Сьогодні була на нашому (рідному) "слуганародівському" корпоративі. Дуже живий, радісний, дружній вечір. Ми, Кабмін і Офіс Президента. А на сцені – концерт. Привітання з минулим і прийдешнім були сповнені гумору", – прокоментувала Богуцька.

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Лізи Богуцької

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Лізи Богуцької

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Лізи Богуцької

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Лізи Богуцької

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Лізи Богуцької

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Лізи Богуцької

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Зеленський, Кароль та віскі за 35000 грн: як пройшов корпоратив "Слуги народу". Фото і відео

Facebook Олени Мошенець

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Майя Лісовська
Особи
Володимир Зеленський Тіна Кароль
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Новий Рік-2020
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие мелочи по сравнению с тем как Петя острова арендовал и возил всю родню на отдых и естественно за народные деньги
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