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10 грудня • оновлено в 09:03
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Зеленський і Путін у Парижі: у що були одягнені світові лідери і хто з них стильніший

1.7т
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9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату. У чому на саміті з'явилися президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Так, OBOZREVATEL вирішив детально розглянути костюми глав двох країн, які віддали перевагу класиці.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Getty

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Володимир Зеленський йшов на зустріч до президента Франції Еммануеля Макрона у темно-синьому костюмі і білій сорочці. Образ Зеленського завершувало класичне темно-синє пальто.

Володимир Зеленський в Парижі

Володимир Зеленський в Парижі

Getty

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон

Getty

А ось російський президент вирішив відмовитися від верхнього одягу. Перед Макроном Путін з'явився в синьому костюмі і білій сорочці. Також на правій руці глави Росії можна помітити дорогий годинник на чорному ремінці.

Володимир Путін у Парижі

Володимир Путін у Парижі

Getty

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Getty

Примітно, що важливим елементом в образі на діловій зустрічі фахівці називають колір краватки. Він може багато що сказати про наміри людини. Варто зазначити, що для саміту в Парижі і Путін, і Зеленський віддали перевагу схожому забарвленню – темно-синьому з білими вкрапленнями.

Саміт в Парижі

Саміт в Парижі

Getty

Так, як стверджує консультант по використанню кольорів Ів Рот Ліндсі з Гонконгу, синій колір – не тільки універсальний, але надійний. Він надає заспокійливу дію. Ліндсі зазначає, що сині краватки – класична ознака професійної приналежності.

Саміт в Парижі

Саміт в Парижі

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український комік Ігор Ласточкін розповів про розмову з Володимиром Зеленським, яка відбулася ще до того, як він став президентом України.

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Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ВВП 67 лет, как будет выглядеть Кловун в его возрасте?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
После мятого костюма Петрухи , это прогресс.
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