Зеленський і Путін у Парижі: у що були одягнені світові лідери і хто з них стильніший

9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату. У чому на саміті з'явилися президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.
Так, OBOZREVATEL вирішив детально розглянути костюми глав двох країн, які віддали перевагу класиці.
Володимир Путін і Володимир Зеленський
Getty
Володимир Зеленський йшов на зустріч до президента Франції Еммануеля Макрона у темно-синьому костюмі і білій сорочці. Образ Зеленського завершувало класичне темно-синє пальто.
Володимир Зеленський в Парижі
Getty
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Getty
А ось російський президент вирішив відмовитися від верхнього одягу. Перед Макроном Путін з'явився в синьому костюмі і білій сорочці. Також на правій руці глави Росії можна помітити дорогий годинник на чорному ремінці.
Володимир Путін у Парижі
Getty
Володимир Путін і Еммануель Макрон
Getty
Примітно, що важливим елементом в образі на діловій зустрічі фахівці називають колір краватки. Він може багато що сказати про наміри людини. Варто зазначити, що для саміту в Парижі і Путін, і Зеленський віддали перевагу схожому забарвленню – темно-синьому з білими вкрапленнями.
Саміт в Парижі
Getty
Так, як стверджує консультант по використанню кольорів Ів Рот Ліндсі з Гонконгу, синій колір – не тільки універсальний, але надійний. Він надає заспокійливу дію. Ліндсі зазначає, що сині краватки – класична ознака професійної приналежності.
Саміт в Парижі
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український комік Ігор Ласточкін розповів про розмову з Володимиром Зеленським, яка відбулася ще до того, як він став президентом України.
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