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21 листопада • оновлено в 09:02
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"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом

5.8т
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Російська співачка Алла Пугачова шокувала своїм зовнішнім виглядом під час нового виходу.

Як передають Дні.ру, артистка побувала на ювілейному концерті Стаса Наміна і його гурту "Цветы", де опинилася в центрі уваги журналістів.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Інстаграм

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Так, прямо на вході на захід преса оточила Пугачову і почала задавати питання. Відео із зустрічі з Примадонною Дни.ру опублікували на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Дни.ру

Багато користувачів, побачивши ролик, були шоковані зовнішнім виглядом Пугачової, відзначаючи розпатлану зачіску, набрякле обличчя, розгублений погляд.

"Здає Алла", "Боже, що з зачіскою?", "Що у неї на голові?", "Дуже жалюгідне видовище".

"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Примадонна російської естради Алла Пугачова захопила шанувальників зовнішнім виглядом. На сторінці її дочки Лізи в Instagram опубліковано фото, на якому щаслива співачка з чоловіком Максимом Галкіним йдуть по сцені, тримаючись за руки.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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