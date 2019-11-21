"Здає Алла": різко постаріла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом

Російська співачка Алла Пугачова шокувала своїм зовнішнім виглядом під час нового виходу.

Як передають Дні.ру, артистка побувала на ювілейному концерті Стаса Наміна і його гурту "Цветы", де опинилася в центрі уваги журналістів.

Алла Пугачова Інстаграм

Так, прямо на вході на захід преса оточила Пугачову і почала задавати питання. Відео із зустрічі з Примадонною Дни.ру опублікували на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова Дни.ру

Багато користувачів, побачивши ролик, були шоковані зовнішнім виглядом Пугачової, відзначаючи розпатлану зачіску, набрякле обличчя, розгублений погляд.

"Здає Алла", "Боже, що з зачіскою?", "Що у неї на голові?", "Дуже жалюгідне видовище".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Примадонна російської естради Алла Пугачова захопила шанувальників зовнішнім виглядом. На сторінці її дочки Лізи в Instagram опубліковано фото, на якому щаслива співачка з чоловіком Максимом Галкіним йдуть по сцені, тримаючись за руки.

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