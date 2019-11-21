"Збожеволіли вовчиці!" Фанатки зчепилися через Винника: епічний момент потрапив на відео

Фанатки українського співака Олега Винника влаштували справжню бійку під час його сольного концерту у київському Палаці спорту 21 листопада.

За даними видання ТСН, причиною сутички зголоднілих шанувальниць стало бажання зайняти місце, що ближче до сцени, де енергійно виконував пісні кумир (щоб подивитися бійку фанаток Винника, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюються, що жінки зчепилися за "місце під сонцем" не на жарт: вони штовхалися, лаялися, лупцювали одна одну. За одну з фанаток Винника заступився чоловік, почавши відштовхувати "вовчиць".

Фанатки Винника зчепилися на концерті Кадр з відео

У підсумку, відвідувачам довелося кликати на місце події охорону. Заступника не з першого разу вдалося вивести із залу, так як бійка сталася ще раз. Найшвидшій жінці все ж вдалося підібратися ближче до сцени, але її схопили за волоссям з криками: "Куди лізеш?".

Фанатки побилися за Винника

Інцидент з затятими фанатками Винника викликав хвилю жартів: "Слем, на який ми заслуговуємо", "Вони представили, що вовчиці", "Ось він, ящик Пандори", "Як нудно я живу", "Збожеволіли вовчиці", "Ви не зрозуміли, це була соціальна підтанцьовка", – посміялися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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