''Збережи нас від воєн!'' Пугачова зробила несподівану заяву напередодні Нового року

Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова привітала своїх шанувальників з Новим роком і попросила у Діда Мороза миру.

Відповідне послання вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, переробивши слова пісні Аркадія Островського "Пусть всегда будет солнце".

"З наступаючим Новим Роком! Ми і всі діти Росії хочемо жити під мирним небом. Дідусю Морозе, визволи нас від воєн і брехні, від гріховної гордині і помилкових амбіцій. Нехай завжди буде мама, хай завжди буде мама, хай завжди буде мир", – зазначила Пугачова.

Шанувальників зворушило привітання легенди російської естради. Її підтримали у бажанні мирного неба над головою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін відправив новорічні привітання світовим лідерам, але обійшов стороною Україну і Грузію.