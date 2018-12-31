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''Збережи нас від воєн!'' Пугачова зробила несподівану заяву напередодні Нового року

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Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова привітала своїх шанувальників з Новим роком і попросила у Діда Мороза миру.

Відповідне послання вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, переробивши слова пісні Аркадія Островського "Пусть всегда будет солнце".

"З наступаючим Новим Роком! Ми і всі діти Росії хочемо жити під мирним небом. Дідусю Морозе, визволи нас від воєн і брехні, від гріховної гордині і помилкових амбіцій. Нехай завжди буде мама, хай завжди буде мама, хай завжди буде мир", – зазначила Пугачова.

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Шанувальників зворушило привітання легенди російської естради. Її підтримали у бажанні мирного неба над головою.

''Збережи нас від воєн!'' Пугачова зробила несподівану заяву напередодні Нового року
''Збережи нас від воєн!'' Пугачова зробила несподівану заяву напередодні Нового року

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін відправив новорічні привітання світовим лідерам, але обійшов стороною Україну і Грузію.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новий рік-2019
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
І в Росії є нормальні люди , прикро лише що їх мало
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Roy Ganry
Roy Ganry
Демяник Ярослав, Для Срашкi, це виняток.
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кацман Саша
кацман Саша
Только етот дедушка не мороз а Отмороз с половым органами бабушки мира не хочет
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
тю..повесится будет бистрее чем достучаться с такими захерами до дедушки морозззза..
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