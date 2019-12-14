Заворотнюк захворіла на рак через ЕКЗ: медики розповіли невідомі подробиці

Навколо хвороби російської актриси Анастасії Заворотнюк давно ходять чутки, що онкологічне захворювання спровокувало ЕКЗ.

Лікарі клініки репродуктивного здоров'я разом з онкологом розібралися, чи могло екстракорпоральне запліднення стати причиною раку. Про це повідомляє Eva.ru.

Анастасія Заворотнюк Politeka

Що таке ЕКО?

Екстракорпоральне запліднення - високотехнологічний метод лікування безпліддя, до якого вдаються, якщо інші способи зачати дитину не допомогли. ЕКЗ допомагає стати батьками безлічі безплідних пар.

Хоча народилися в результаті ЕКЗ дітей часто називають "немовлятами з пробірки", насправді поза тілом майбутньої мами відбувається тільки запліднення. Потім ембріон переносять в матку. Майбутній малюк росте, розвивається і з'являється на світ точно так же, як і всі інші немовлята, зачаті природним шляхом.

Чи може ЕКЗ викликати рак?

За словами лікарів, щоб аргументовано відповісти на це питання, необхідно спиратися на багатоцентрові дослідження. За масштабним закордонним даними можна зробити висновок: ризик захворіти на рак в результаті ЕКЗ дуже невеликий.

У Швеції, де охорони здоров'я приділяється дуже велика увага, з 1932 року всі громадяни внесені в особливий реєстр, завдяки якому вчені отримали доступ до даних про стан здоров'я всіх громадян. У тому числі - 1 800 000 жінок, які для досягнення вагітності використовували або стимуляцію овуляції, або програму ЕКЗ.

Дані про здоров'я цієї групи жінок порівняли з даними про здоров'я 2 000 000 матерів, які завагітніли без використання допоміжних репродуктивних технологій. Виявилося, що жінки, які використовували програму ЕКЗ, хворіють всіма видами раку нітрохи не частіше тих, кому вдалося завагітніти звичайним способом. Більшість відхилень було пов'язано з тим, що у жінок, які вдавалися до ЕКЗ, ще до вагітності були проблеми зі здоров'ям.

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Звідки ж тоді взявся слух про зв'язок ЕКЗ і раку?

Про зв'язок ЕКЗ і раку виходить багато наукових публікацій

Лікарі та вчені намагаються зробити ЕКЗ максимально безпечним, щоб уникнути найменшого ризику для майбутніх мам. Всі потенційні небезпеки, пов'язані з екстракорпоральним заплідненням, вивчають буквально "під мікроскопом" - навіть якщо ризики невеликі, їх намагаються ретельно перевіряти. В результаті перевірки з'являються наукові статті, на появу яких реагують ЗМІ, але сама проблема обговорюється однобоко.

Людям цікаве життя знаменитостей

Людей цікавлять всі подробиці життя кумирів, в тому числі стан їх здоров'я. Тому, якщо захворює молода і красива актриса чи співачка, журналісти починають шукати причини її хвороби. А оскільки ЕКЗ - досить відомий метод, то він часто незаслужено потрапляє в центр уваги.

Вагітність і рак дійсно можуть бути пов'язані

Однак зовсім неважливо, яким чином завагітніла жінка: природним шляхом або за допомогою ЕКЗ.

"Вагітність - процес довгий. Всі дев'ять місяців жінка живе з абсолютно іншим гормональним фоном, ніж був у неї до вагітності. За цей термін дійсно можуть відбутися перебудови в організмі, які здатні запустити розвиток онкологічних захворювань, - пояснює глава клініки репродуктивного здоров'я Олена Калініна. - При цьому сама по собі вагітність не викликає рак і не підвищує ризики його виникнення. Як правило, проблеми виникають у жінок, які страждали від хвороби ще до зачаття. Наприклад, вагітність може спровокувати погіршення все тієї ж гліобластоми. Але це не означає, що ЕКЗ або вагітність призводять до цієї хвороби! "

Раніше OBOZREVATEL писав, що російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, лікують масажем через загрозу тромбозу. Вона спостерігається в Європейському медичному центрі.

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