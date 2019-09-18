Заворотнюк взяли під охорону в лікарні: подробиці

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка знаходиться в лікарні у важкому стані, взяли під охорону.

Таке рішення було прийнято після того, як на територію однієї з московських клінік, де лежить зірка, кілька разів намагалися проникнути знімальні групи. Про це повідомляє Telegram-канал "BAZA".

Анастасія Заворотнюк Фото: unian.net

"Через галас навколо її захворювання до неї прикута пильна увага репортерів", — зазначено в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк Фото: glamurchik.tochka.net

Зазначається, що співробітники медичного закладу виставили цілодобову охорону на поверсі і навіть біля палати, в якій лежить Заворотнюк. Також Baza додав, що актриса знаходиться у свідомості і дихає самостійно. Однак лікарі оцінюють її стан як важкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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