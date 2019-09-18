Заворотнюк взяли під охорону в лікарні: подробиці

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка знаходиться в лікарні у важкому стані, взяли під охорону.
Таке рішення було прийнято після того, як на територію однієї з московських клінік, де лежить зірка, кілька разів намагалися проникнути знімальні групи. Про це повідомляє Telegram-канал "BAZA".
Анастасія Заворотнюк
Фото: unian.net
"Через галас навколо її захворювання до неї прикута пильна увага репортерів", — зазначено в повідомленні.
Анастасія Заворотнюк
Фото: glamurchik.tochka.net
Зазначається, що співробітники медичного закладу виставили цілодобову охорону на поверсі і навіть біля палати, в якій лежить Заворотнюк. Також Baza додав, що актриса знаходиться у свідомості і дихає самостійно. Однак лікарі оцінюють її стан як важкий.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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