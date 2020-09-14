Заворотнюк втратила дитину: колишній чоловік зробив зізнання і звинуватив актрису в брехні

Перший чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, німецький бізнесмен Олаф Шварцкопф, розповів, що вона втратила їхню спільну дитину під час поїздки до родичів.

Про це йшла мова в ефірі телеканалу НТВ. Чоловік взяв участь в передачі "Основано на реальных событиях" і зазначив, що у артистки стався викидень, проте сам він не вірить, що це була випадковість.

Як розповів Шварцкопф, перед укладанням шлюбу вони з Заворотнюк чекали дитину. Щоб повідомити цю новину її рідним, закохані поїхали до них в Астрахань. Проте дорогою Заворотнюк повідомила, що у неї трапився викидень.

"Я бачив, що для неї це було важко", – поділився Шварцкопф.

Пізніше бізнесменові нібито розповіли про те, що Заворотнюк навмисно зробила аборт. Інцидент стався незадовго до їх весілля в 1994 році. Після одруження молодята переїхали в Таллінн, однак Заворотнюк не змогла знайти собі роботу і через якийсь час поїхала в Москву, де почала працювати в театрі Олега Табакова. Шварцкопф залишився в Естонії. У російській столиці у актриси почалися стосунки з бізнесменом Дмитром Стрюковим, за якого вона пізніше вийшла заміж.

Відзначимо, шлюб Заворотнюк і Шварцкопфа тривав близько року. Після цього актриса вийшла заміж за Стрюкова, у них народилися двоє дітей - дочка Анна і син Майкл. Наразі актриса перебуває в шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим, вони виховують доньку Мілу.

Нагадаємо, 13 вересня Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з Чернишовим.

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