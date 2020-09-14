Заворотнюк втратила дитину: колишній чоловік зробив зізнання і звинуватив актрису в брехні

Перший чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, німецький бізнесмен Олаф Шварцкопф, розповів, що вона втратила їхню спільну дитину під час поїздки до родичів.
Про це йшла мова в ефірі телеканалу НТВ. Чоловік взяв участь в передачі "Основано на реальных событиях" і зазначив, що у артистки стався викидень, проте сам він не вірить, що це була випадковість.
Як розповів Шварцкопф, перед укладанням шлюбу вони з Заворотнюк чекали дитину. Щоб повідомити цю новину її рідним, закохані поїхали до них в Астрахань. Проте дорогою Заворотнюк повідомила, що у неї трапився викидень.
"Я бачив, що для неї це було важко", – поділився Шварцкопф.
Пізніше бізнесменові нібито розповіли про те, що Заворотнюк навмисно зробила аборт. Інцидент стався незадовго до їх весілля в 1994 році. Після одруження молодята переїхали в Таллінн, однак Заворотнюк не змогла знайти собі роботу і через якийсь час поїхала в Москву, де почала працювати в театрі Олега Табакова. Шварцкопф залишився в Естонії. У російській столиці у актриси почалися стосунки з бізнесменом Дмитром Стрюковим, за якого вона пізніше вийшла заміж.
Відзначимо, шлюб Заворотнюк і Шварцкопфа тривав близько року. Після цього актриса вийшла заміж за Стрюкова, у них народилися двоє дітей - дочка Анна і син Майкл. Наразі актриса перебуває в шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим, вони виховують доньку Мілу.
Нагадаємо, 13 вересня Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з Чернишовим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
восени 2019 року в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповідали, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Через кілька днів стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно, їй зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію вдома.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.