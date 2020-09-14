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Заворотнюк втратила дитину: колишній чоловік зробив зізнання і звинуватив актрису в брехні

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Колишній чоловік Заворотнюк розповів про втрати дитини

Перший чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, німецький бізнесмен Олаф Шварцкопф, розповів, що вона втратила їхню спільну дитину під час поїздки до родичів.

Про це йшла мова в ефірі телеканалу НТВ. Чоловік взяв участь в передачі "Основано на реальных событиях" і зазначив, що у артистки стався викидень, проте сам він не вірить, що це була випадковість.

Як розповів Шварцкопф, перед укладанням шлюбу вони з Заворотнюк чекали дитину. Щоб повідомити цю новину її рідним, закохані поїхали до них в Астрахань. Проте дорогою Заворотнюк повідомила, що у неї трапився викидень.

Олаф Шварцкопф і Анастасія Заворотнюк (1993-1994 р).

"Я бачив, що для неї це було важко", – поділився Шварцкопф.

Пізніше бізнесменові нібито розповіли про те, що Заворотнюк навмисно зробила аборт. Інцидент стався незадовго до їх весілля в 1994 році. Після одруження молодята переїхали в Таллінн, однак Заворотнюк не змогла знайти собі роботу і через якийсь час поїхала в Москву, де почала працювати в театрі Олега Табакова. Шварцкопф залишився в Естонії. У російській столиці у актриси почалися стосунки з бізнесменом Дмитром Стрюковим, за якого вона пізніше вийшла заміж.

Відзначимо, шлюб Заворотнюк і Шварцкопфа тривав близько року. Після цього актриса вийшла заміж за Стрюкова, у них народилися двоє дітей - дочка Анна і син Майкл. Наразі актриса перебуває в шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим, вони виховують доньку Мілу.

Нагадаємо, 13 вересня Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з Чернишовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росіяшоу-бизнесАнастасія Заворотнюк
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