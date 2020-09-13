Заворотнюк вперше за довгий час 'засвітилася' в Instagram

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з чоловіком Петром Чернишовим.

Знаменитість опублікувала зворушливі знімки, на яких видно дитячі малюнки і букет квітів.

"Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість", - підписала публікацію артистка.

Шанувальники Заворотнюк прийшли у захват від цієї публікації і зізналися, що раді бачити її знову в Instagram. Фанати також приєдналися до привітання зірок з річницею весілля і побажали акторці якнайшвидшого одужання.

До слова, вчора, 12 вересня, Заворотнюк і Чернишов відзначали 12 річницю весілля. OBOZREVATEL вирішив згадати, як зароджувалися стосунки зіркової пари.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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