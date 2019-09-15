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15 вересня • оновлено в 12:33
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"Заворотнюк вмирає: онлайн": російське ЗМІ потрапило в гучний скандал через блюзнірство

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Російське видання Газета.ру потрапило в скандал, випустивши матеріал про стан актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили рак головного мозку, під назвою "Заворотнюк вмирає в реаніманіі: онлайн".

Мережа бурхливо відреагувала на блюзнірство ЗМІ, яке вирішило нажити слави на тому, що відбувається в житті артистки.

"Газета. ру, ми, звичайно, знали, що ви *бануті, але не настільки ж. Мамут Олександр Леонідович, у вас там нормально все?", "Власне, для авторів цього, спонсорів і всіх причетних до пекла в Газеті. ру, напевно, вже готова окрема невелика сковорідка", – обурилися в російських Telegram-каналах.

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"Заворотнюк вмирає: онлайн": росЗМІ потрапило в скандал

"Заворотнюк вмирає: онлайн": росЗМІ потрапило в скандал

mk.ru

У мережі також відзначили, що не мають морального права розповідати подробиці за гроші і сусіди, а також друзі Заворотнюк.

Відзначимо, вказане ЗМІ вже не вперше помічене за подібними маніпуляціями. Аналогічним чином видання освячувало і перебіг хвороби у співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня.

"Заворотнюк вмирає: онлайн": російське ЗМІ потрапило в гучний скандал через блюзнірство
"Заворотнюк вмирає: онлайн": російське ЗМІ потрапило в гучний скандал через блюзнірство

Скріншот Telegram-канал "Шулика"

"Заворотнюк вмирає: онлайн": російське ЗМІ потрапило в гучний скандал через блюзнірство

Скріншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Все эти скрывания результат традиционного генетического украинско-российского идиотизма дикарей. В США ещё Рейган был президентом, а американцы знали, что у президента начальная стадия Альцгеймера. Также и у Тетчер не скрывали.
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