"Заворотнюк вмирає: онлайн": російське ЗМІ потрапило в гучний скандал через блюзнірство

Російське видання Газета.ру потрапило в скандал, випустивши матеріал про стан актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили рак головного мозку, під назвою "Заворотнюк вмирає в реаніманіі: онлайн".

Мережа бурхливо відреагувала на блюзнірство ЗМІ, яке вирішило нажити слави на тому, що відбувається в житті артистки.

"Газета. ру, ми, звичайно, знали, що ви *бануті, але не настільки ж. Мамут Олександр Леонідович, у вас там нормально все?", "Власне, для авторів цього, спонсорів і всіх причетних до пекла в Газеті. ру, напевно, вже готова окрема невелика сковорідка", – обурилися в російських Telegram-каналах.

"Заворотнюк вмирає: онлайн": росЗМІ потрапило в скандал mk.ru

У мережі також відзначили, що не мають морального права розповідати подробиці за гроші і сусіди, а також друзі Заворотнюк.

Відзначимо, вказане ЗМІ вже не вперше помічене за подібними маніпуляціями. Аналогічним чином видання освячувало і перебіг хвороби у співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня.

Скріншот Telegram-канал "Шулика"

Скріншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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