"Заворотнюк вмирає: онлайн": російське ЗМІ потрапило в гучний скандал через блюзнірство

Російське видання Газета.ру потрапило в скандал, випустивши матеріал про стан актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили рак головного мозку, під назвою "Заворотнюк вмирає в реаніманіі: онлайн".
Мережа бурхливо відреагувала на блюзнірство ЗМІ, яке вирішило нажити слави на тому, що відбувається в житті артистки.
"Газета. ру, ми, звичайно, знали, що ви *бануті, але не настільки ж. Мамут Олександр Леонідович, у вас там нормально все?", "Власне, для авторів цього, спонсорів і всіх причетних до пекла в Газеті. ру, напевно, вже готова окрема невелика сковорідка", – обурилися в російських Telegram-каналах.
"Заворотнюк вмирає: онлайн": росЗМІ потрапило в скандал
mk.ru
У мережі також відзначили, що не мають морального права розповідати подробиці за гроші і сусіди, а також друзі Заворотнюк.
Відзначимо, вказане ЗМІ вже не вперше помічене за подібними маніпуляціями. Аналогічним чином видання освячувало і перебіг хвороби у співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня.
Скріншот Telegram-канал "Шулика"
Скріншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
У лікарні повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів. До неї терміново приїхали рідні.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.