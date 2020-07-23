Заворотнюк готується дати велике інтерв'ю на ТБ про своє лікування. Lenta.ru

Російські ЗМІ повідомили, що онкохвора актриса Анастасія Заворотнюк готується дати детальне інтерв'ю на телебаченні про своє лікування.

Стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" покращився, тому вона хоче поділитися з шанувальниками подіями, які з нею відбулися за останній рік, пише портал Popcake.

Крім цього, актриса вирішила розповісти про інноваційне лікування, яке зараз застосовує за порадами лікарів. Очікується, що Анастасія з'явиться в ефірі одного з ток-шоу і розповість про боротьбу з раком та емоційні переживання.

Заворотнюк вирішила розповісти про інноваційне лікування 24 Канал

Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.

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