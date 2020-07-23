Заворотнюк вирішила дати велике інтерв'ю на ТБ про своє лікування – ЗМІ
Заворотнюк готується дати велике інтерв'ю на ТБ про своє лікування. Lenta.ru
Російські ЗМІ повідомили, що онкохвора актриса Анастасія Заворотнюк готується дати детальне інтерв'ю на телебаченні про своє лікування.
Стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" покращився, тому вона хоче поділитися з шанувальниками подіями, які з нею відбулися за останній рік, пише портал Popcake.
Крім цього, актриса вирішила розповісти про інноваційне лікування, яке зараз застосовує за порадами лікарів. Очікується, що Анастасія з'явиться в ефірі одного з ток-шоу і розповість про боротьбу з раком та емоційні переживання.
Заворотнюк вирішила розповісти про інноваційне лікування 24 Канал
Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня 2019 року стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.