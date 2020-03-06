Заворотнюк померла: в Росії заговорили про таємні похорони

У Росії з новою силою почала поширюватися інформація про смерть актриси Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували онкологію.
Так на форумі 31tv.ru розповіли, що Заворотнюк померла ще кілька місяців тому. Однак це тримають в таємниці.
У Росії заговорили про смерть Заворотнюк
КП
"Познайомився днями з одним чуваком, в силу своєї професії він крутиться серед російських зірок. Розповідає: типу Заворотнюк померла ще три місяці тому, заповіла, щоб поховали таємно і оприлюднили тільки через півроку", – йдеться в повідомленні.
Підтвердження даним немає, проте деякий час тому в ЗМІ дійсно поширилася інформація про смерть Заворотнюк, а її мати помічали на кладовищі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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