Заворотнюк померла: в Росії заговорили про таємні похорони

У Росії з новою силою почала поширюватися інформація про смерть актриси Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували онкологію.

Так на форумі 31tv.ru розповіли, що Заворотнюк померла ще кілька місяців тому. Однак це тримають в таємниці.

У Росії заговорили про смерть Заворотнюк КП

"Познайомився днями з одним чуваком, в силу своєї професії він крутиться серед російських зірок. Розповідає: типу Заворотнюк померла ще три місяці тому, заповіла, щоб поховали таємно і оприлюднили тільки через півроку", – йдеться в повідомленні.

Підтвердження даним немає, проте деякий час тому в ЗМІ дійсно поширилася інформація про смерть Заворотнюк, а її мати помічали на кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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