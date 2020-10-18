Заворотнюк хотіла вперше вийти в прямий ефір після раку, - Малахов

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк йде на поправку після довгого лікування від раку.

Так, під час ефіру програми "Привіт, Андрію!", присвяченій дню народження Миколи Баскова, Малахов розповів, що Заворотнюк вийшла з ним на зв'язок.

Також стало відомо, що артистка хотіла подзвонити прямо в студію, щоб привітати співака.

"Сьогодні Настя хотіла зробити тобі сюрприз і навіть подзвонити в цю студію. Я знаю, ви спілкуєтеся, дружите", – повідомив телеведучий.

Басков розчулився вчинком Заворотнюк і відповів, що він переживає за акторку, оскільки він також пережив подібне зі своєю близькою людиною. Батько артиста хворів важким захворюванням кілька років, поки не пішов з життя минулого року.

Басков сподівається, що доля, сила волі акторки і медицина створять диво і Заворотнюк незабаром видужає.

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