Завдяки Tinder: туристи розповіли про диво-порятунок в горах

Популярний додаток для знайомств Tinder врятував туристку з пастки в горах в Норвегії. Лонія Хегер подорожувала разом з друзями на машині, але дорогу замело.

Їм довелося зупинитися на повороті біля краю прірви. Про це повідомляє портал Unilad.

Друзі вирішили знайти когось, хто зможе допомогти. Зрозумівши, що поруч немає знайомих, а найближчий механік знаходиться в 200 кілометрах від них, вони вирішили використати Tinder.

Туристи створили аккаунт Хегер в надії, що хтось зверне на нього увагу. Через п'ять хвилин вона вже листувалася з місцевим жителем Стіаном Лаулютеном, який відразу запропонував свою допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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