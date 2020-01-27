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27 січня • оновлено в 13:43
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Завдяки Tinder: туристи розповіли про диво-порятунок в горах

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Популярний додаток для знайомств Tinder врятував туристку з пастки в горах в Норвегії. Лонія Хегер подорожувала разом з друзями на машині, але дорогу замело.

Їм довелося зупинитися на повороті біля краю прірви. Про це повідомляє портал Unilad.

Завдяки Tinder: туристи розповіли про диво-порятунок в горах
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Друзі вирішили знайти когось, хто зможе допомогти. Зрозумівши, що поруч немає знайомих, а найближчий механік знаходиться в 200 кілометрах від них, вони вирішили використати Tinder.

Туристи створили аккаунт Хегер в надії, що хтось зверне на нього увагу. Через п'ять хвилин вона вже листувалася з місцевим жителем Стіаном Лаулютеном, який відразу запропонував свою допомогу.

Завдяки Tinder: туристи розповіли про диво-порятунок в горах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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Автор
Марія Дідик
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