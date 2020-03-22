Засуджений за сексуальне насильство Вайнштейн захворів коронавірусом

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, засуджений на 23 роки за сексуальне насильство, заразився коронавірусом.

Зараз Вайнштейн знаходиться на карантині. Про це повідомляє Daily Mail.

Вайнштейн сказав співробітникам в'язниці що у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Тоді у продюсера взяли аналізи і результат виявився позитивним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.

Перед цим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменної компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Актриса Джессіка Манн, яка раніше звинуватила Ванштейна в зґвалтуванні, несподівано зізналася в "кращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.

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