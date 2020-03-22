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23 березня • оновлено в 00:02
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Засуджений за сексуальне насильство Вайнштейн захворів коронавірусом

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Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, засуджений на 23 роки за сексуальне насильство, заразився коронавірусом.

Зараз Вайнштейн знаходиться на карантині. Про це повідомляє Daily Mail.

Засуджений за сексуальне насильство Вайнштейн захворів коронавірусом

Вайнштейн сказав співробітникам в'язниці що у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Тоді у продюсера взяли аналізи і результат виявився позитивним.

Засуджений за сексуальне насильство Вайнштейн захворів коронавірусом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Харви Вайнштейн
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