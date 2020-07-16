Заслужений артист України хворий на 4 стадію СНІДу: музикант у реанімації

Скандальний акордеоніст, заслужений артист України Ігор Завадський, якого раніше звинувачували в насильстві й педофілії, хворий на четверту стадію СНІДу.

Так, за словами музиканта, він уже приблизно тиждень перебуває в реанімації. Спочатку медики підозрювали COVID-19, пізніше з'ясувалося, що у виконавця серйозніший діагноз. Про це він написав на особистій сторінці в Facebook.

"Моя затяжна пригода... Зараз шостий день у реанімації Бердянська, в головній лікарні міста. Учора ще говорили, що двобічна пневмонія (коронавірусу немає, тест негативний), а потім прийшов інший тест. У мене 4-та стадія СНІДу. Ймовірне зараження 7-8 років тому", – поділився акордеоніст.

Український музикант розповів про хворобу Facebook Ігоря Завадського

Завадський вказав, що в той час, коли він імовірно міг заразитися СНІДом, він перебував у в'язниці. Там йому і могли занести вірус імунодефіциту.

"Я був у в'язниці. І єдиний варіант, що випадково або спеціально мені ввели ВІЛ. Лікування від нього почалося вже сьогодні. 7 крапельниць у день із найсильнішими антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить. Коли людина різко худне, це початок 4-ї стадії. Я схуд на 10 кг..." – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, акордеоніст Ігор Завадський був засуджений Подільським райсудом Києва на 13 років позбавлення волі в липні 2013 року. Його адміністратор Андрій Бригида отримав 7 років в'язниці, а водій Андрій Бойко – 3 роки обмеження волі.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.