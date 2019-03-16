Зараз важко потрапити в серця людей - співак і композитор Ерос Рамазотті

Італійський співак і композитор Ерос Рамазотті збирається в новий світовий тур Vita ce n'è World. У його програмі заплановано 90 концертів. У жовтні цього року артист навідається з кращими хітами і в київський Палац спорту.

Перед початком великої пригоди Рамазотті відповів на кілька запитань про майбутню поїздку, родину та пам'ятні моменти.

- Черговий світовий тур, 90 концертів, легко вам це дається? Готуєтеся якось фізично?

- Живий тур - це психічне і фізичне напруження, тому важливо бути дуже уважним, щоб розуміти, як витримувати стрес. Але через роки він стає майже звичкою. Безліч рейсів, готелів, різна їжа, багато зустрічей з людьми. Я думаю, що фізична підготовка є основою, особливо якщо ви подорожуєте по всьому світу.

- Ви завжди подорожували світом з дивовижними сценами і всесвітньо відомими музикантами. Як виглядає сцена туру Vita ce n'è World?

- Сцена являє собою життя. Я завжди хотів поліпшити свої шоу, і люди звикли бачити мою волю до змін. Кожен момент, концерт за концертом...

- Скільки країн ви відвідаєте у цьому турі? В яку з них вам хочеться найбільше?

- Я міг би сказати вам, куди я не поїду (посміхається). У турі я буду майже всюди, в багатьох країнах. У мене немає улюбленої, тому що люди, які приходять на мої концерти звідусіль - однаково прекрасні. Немає людей, які мені подобалися б більше за інших. Подорожі - це моя пристрасть, і я співав про це в "Terra Promessa". Тому я повинен бути щасливий, що подорожую зі своєю музикою.

- Згадаєте якийсь особливий епізод з турів, який зберігаєте у серці?

- Я пам'ятаю багато моментів, зокрема, два роки тому в Узбекистані: охоронець знав одну з моїх пісень, і це був дивовижний, прекрасний момент.

- Вас дивує, що люди на іншій стороні Землі співають ваші пісні?

- Зараз більше, ніж будь-коли! У нас зараз багато музики, і так само є "конкуренція". Кожен може зробити альбом, пісню... є інтернет, YouTube'ри, нові ідеї, і кожен може мати успіх. Зараз важче потрапити в серця людей, але багаторічна кар'єра, наполеглива робота протягом багатьох років - це завжди визнається і цінується скрізь.

- У вас є нове тату - символ "дерево життя". Що він представляє для вас?

- Це життя, родина, мої сини... Всі ці речі зазначені на моїй шкірі.

- Як ви будете підтримувати зв'язок з рідними у найближчі кілька місяців?

- Коли я в турі, я завжди шлю сім'ї фотографії. Тур - це як великий цирк, який подорожує по всьому світові, тому, коли поруч немає родини, дуже класно обмінюватися знімками або спілкуватися з ними телефоном. Дивовижно ось так подорожувати, що правда, ви повинні пожертвувати своїм нормальним життям. Але міцна родина може зрозуміти все.

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