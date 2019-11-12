Залишилося півтора року: онколог дав Заворотнюк сумний прогноз

Хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк цілком може прожити від півтора до п'яти років. Він додав, що, судячи за повідомленнями, у артистки вторинна гліобластома.

Це захворювання зустрічається рідше, воно повільніше розвивається і не настільки небезпечно. Про це заявив хірург-онколог на умові анонімності, передає Дни.ру.

"Вторинна глиобластома вражає близько 10% людей з раком мозку, причому більшість з них отримують цю форму раку в 45-50 років", – заявив фахівець.

За його словами, люди з таким діагнозом при успішному лікуванні живуть півтора року.

"Якщо пухлина має сприятливий генетичний маркер, то тривалість життя зростає до п'яти років. Таке в моїй практиці траплялося в 5% випадків", – зазначив лікар.

Він додав, що чув від колег, що Заворотнюк змогли видалити ракове утворення, не зачепивши здорові тканини.

"Тепер їй показаний курс генної терапії. Сім'я актриси говорила, що Настя не перебувала в комі, не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, не впадала в стан сопору, втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Ця інформація звучить дуже обнадійливо", – підкреслив медик.

Анастасія Заворотнюк може прожити півтора року Eadaily

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