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Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової

13.2тЧитати матеріал російською

У популярної російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, залишилася 12-річна дочка Віра.

OBOZREVATEL зібрав фотографії дівчинки на сторінці артистки в Instagram. Варто відзначити, що Віра Алдоніна є дочкою Началової та футболіста Євгена Алдоніна.

Відомо, що сім'я розпалася через кілька років після народження дівчини. Віра жила з мамою, яка любила її фотографувати і показувати шанувальникам.

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Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової
Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової

Хочу щиро подякувати одне чудове місце в Москві, адже День Народження Віри для мене завжди особливий день, і звичайно, завжди хочеться, щоб все пройшло ідеально🙌🏻 Цього року ми відзначали його в незвичайному місці: ресторані @vermuteria_msk Сказати, що було смачно і весело - не сказати нічего🔥І пісень поспівали, і потанцювали! Було дуже запально, тепло і затишно. Атмосфера свята була абсолютно незвичайна. Ми реально в захваті від всего🙏🏻 Спасибі Вірі Ессен за унікальний торт !! Це було ціле твір мистецтва ❤ ⠀ І, звичайно, без моїх улюблених друзів і нашої сім'ї наш запальний свято не було б таким: @larisa_dolina_, @karapylka @evgeny_aldonin, @gusrolan, @gusechkina, #family і все-все, хто був в цього вечора з намі🙌🏻Спасібо вам! ⠀ @vermuteria_msk, ви нас підкорили! # юліяначалова # вермутерія

Допіс, Поширення Юлія Началова (@julianachalova)

Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової
Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесдіти
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