Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової

У популярної російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, залишилася 12-річна дочка Віра.
OBOZREVATEL зібрав фотографії дівчинки на сторінці артистки в Instagram. Варто відзначити, що Віра Алдоніна є дочкою Началової та футболіста Євгена Алдоніна.
Відомо, що сім'я розпалася через кілька років після народження дівчини. Віра жила з мамою, яка любила її фотографувати і показувати шанувальникам.
Друзі мої ! Чудове свято! Різдво Христове ! Я вітаю всіх Православних! Починається новий і дуже хороший етап життя 🎄🙏😘❤️ Всім добра! Величезного щастя! Благополуччя! Любові! Щирих, радісних моментів! Нехай усі мрії здійснюються ! 🎄🙏🎁💝 @_vera_aldo aldo ❤️ # юліяначалова # різдво # любов # щастя # благополуччя
Хочу щиро подякувати одне чудове місце в Москві, адже День Народження Віри для мене завжди особливий день, і звичайно, завжди хочеться, щоб все пройшло ідеально🙌🏻 Цього року ми відзначали його в незвичайному місці: ресторані @vermuteria_msk Сказати, що було смачно і весело - не сказати нічего🔥І пісень поспівали, і потанцювали! Було дуже запально, тепло і затишно. Атмосфера свята була абсолютно незвичайна. Ми реально в захваті від всего🙏🏻 Спасибі Вірі Ессен за унікальний торт !! Це було ціле твір мистецтва ❤ ⠀ І, звичайно, без моїх улюблених друзів і нашої сім'ї наш запальний свято не було б таким: @larisa_dolina_, @karapylka @evgeny_aldonin, @gusrolan, @gusechkina, #family і все-все, хто був в цього вечора з намі🙌🏻Спасібо вам! ⠀ @vermuteria_msk, ви нас підкорили! # юліяначалова # вермутерія
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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