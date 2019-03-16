Залишилася без мами: як виглядає дочка померлої Началової

У популярної російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, залишилася 12-річна дочка Віра.

OBOZREVATEL зібрав фотографії дівчинки на сторінці артистки в Instagram. Варто відзначити, що Віра Алдоніна є дочкою Началової та футболіста Євгена Алдоніна.

Відомо, що сім'я розпалася через кілька років після народження дівчини. Віра жила з мамою, яка любила її фотографувати і показувати шанувальникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!