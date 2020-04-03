Голлівудський актор Семюел Л. Джексон написав нецензурний вірш про коронавірус, в якому закликав глядачів залишатися вдома і не порушувати умови карантину. Він його так і назвав "Залишайтеся, б**ть, вдома".

71-річний артист зачитав вірш в ефірі вечірнього шоу Джима Кіммела. Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі телеведучого (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Семюел Л. Джексон Скріншот з відео

"Залишайтеся, б**ть, вдома, адже коронавірус поширюється дуже швидко. Не час ходити на роботу або просто гуляти на вулицях. Друзі, мийте частіше руки, не чіпайте своє обличчя і сидіть, б**ть, вдома. Сем чортів Джексон просить вас про це", – зачитав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гуморист і продюсер Семен Слєпаков записав саркастичну пісню про коронавірус.

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