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3 квітня • оновлено в 22:30
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"Залишайтеся, б**ть, вдома!" Голлівудський актор Семюел Л. Джексон зачитав лайливий вірш про коронавірус

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Голлівудський актор Семюел Л. Джексон написав нецензурний вірш про коронавірус, в якому закликав глядачів залишатися вдома і не порушувати умови карантину. Він його так і назвав "Залишайтеся, б**ть, вдома".

71-річний артист зачитав вірш в ефірі вечірнього шоу Джима Кіммела. Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі телеведучого (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Семюел Л. Джексон

Семюел Л. Джексон

Скріншот з відео

"Залишайтеся, б**ть, вдома, адже коронавірус поширюється дуже швидко. Не час ходити на роботу або просто гуляти на вулицях. Друзі, мийте частіше руки, не чіпайте своє обличчя і сидіть, б**ть, вдома. Сем чортів Джексон просить вас про це", – зачитав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гуморист і продюсер Семен Слєпаков записав саркастичну пісню про коронавірус.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Тег
карантин
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