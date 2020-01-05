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5 січня • оновлено в 17:30
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"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина

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29-річного російського футболіста Федора Смолова зацькували в мережі через роман з 17-річною внучкою першого президента РФ Бориса Єльцина Марією Юмашевою.

Так, у коментарях під першим спільним знімком пари в Instagram, користувачі почали обговорювати відносини Федора і Марії.

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Зокрема, шанувальники звернули увагу на те, що обраниці футболіста всього лише 17 років, а різниця у віці між ними – 12 років.

"Не знала, що Федір любить відпочивати з неповнолітніми", "Скільки зараз за розбещення неповнолітніх дають?", "Федя, внучці Єльцина всього 17 років. Закон тобі не писаний чи що?", "Федя, коли на зону?", – писали підписники під фотографією.

"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина
Федір Смолов і Марія Юмашева

Федір Смолов і Марія Юмашева

Instagram @smolovfedor_10

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що внучка Бориса Єльцина прокоментувала знімок Федора Смолова з відпочинку в Instagram, залишивши смайлик у вигляді перчика. А Смолов на нього відреагував: "Ти повторюєшся".

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Автор
Анна Міхно
Особи
Борис Єльцин Федір Смолов
Місце
Росія
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