"Закон тобі не писаний?" 29-річного футболіста зацькували за роман із 17-річною онучкою Єльцина

29-річного російського футболіста Федора Смолова зацькували в мережі через роман з 17-річною внучкою першого президента РФ Бориса Єльцина Марією Юмашевою.

Так, у коментарях під першим спільним знімком пари в Instagram, користувачі почали обговорювати відносини Федора і Марії.

Зокрема, шанувальники звернули увагу на те, що обраниці футболіста всього лише 17 років, а різниця у віці між ними – 12 років.

"Не знала, що Федір любить відпочивати з неповнолітніми", "Скільки зараз за розбещення неповнолітніх дають?", "Федя, внучці Єльцина всього 17 років. Закон тобі не писаний чи що?", "Федя, коли на зону?", – писали підписники під фотографією.

Федір Смолов і Марія Юмашева Instagram @smolovfedor_10

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що внучка Бориса Єльцина прокоментувала знімок Федора Смолова з відпочинку в Instagram, залишивши смайлик у вигляді перчика. А Смолов на нього відреагував: "Ти повторюєшся".

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